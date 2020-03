Jailbreak lze na iPhone iPhone nainstalovat už i z telefonu s Androidem

Mezi nejrozšířenější jailbreak patří momentálně bezesporu chera1n. Ten je k dispozici pro iPhone X a starší již několik dlouhých týdnů. Konkrétně tento jailbreak využívá hardwarové chyby checkm8, kterou nelze nikterak opravit – proto se checkra1n označuje jakožto permanentní jailbreak. Během těchto dlouhých týdnů, co je jailbreak checkra1n k dispozici, vyšlo hned několik různých verzí a oprav. Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak jste se mohli dočíst například o tom, že je nástroj pro instalaci checkra1n k dispozici již pro Linux a co nevidět bychom se měli dočkat podpory pro Windows.

To znamená, že pokud nevlastníte počítač s operačním systémem macOS, a pokud zároveň neběžíte na Linuxu, tak byste s nahráním jailbreaku do vašeho zařízení mohli mít problém. Pokročilí uživatelé by si sice mohli na svůj osobní počítač nainstalovat Linux, avšak pro obyčejné uživatele je tento proces stále vcelku složitý. Těmto trablím s kompatibilitou by však mohl být konec, jelikož se na Redditu ve vlákně věnovaném jailbreaku objevil příspěvek, ve kterém uživatel stblr úspěšně aplikoval jailbreak na iPhone pomocí Android zařízení. Technicky znalejší uživatelé ví, že Android je svým způsobem modifikovaný Linux, což samozřejmě celému procesu výrazně napomáhá. Uživatel stblr uvádí, že nejlépe funguje aplikace jailbreaku na nejnovějších verzích Androidu. Konkrétně se mu podařilo jailbreak na iPhone nainstalovat prostřednictvím Sony Xperia XZ1 Compact s nainstalovaným Androidem 10 s verzí kernelu 4.14, na kterém byl proveden root pomocí Magisk 20.3.

Postup provedení jailbreaku pomocí telefonu s Androidem je vcelku jednoduchý – stačí obě zařízení spojit pomocí kabelu a redukce a v Android zařízení spustit terminálovou aplikaci, přes kterou se aplikují potřebné příkazy. Nutno však podotknout, že je doopravdy nutné využít redukce – originální USB-C – Lightning kabel od Applu bohužel neumí iPhone převést do DFU módu, který je pro instalaci jailbreaku důležitý, jelikož mu chybí některé PINy. Prozatím se však aplikace jailbreaku pomocí Android zařízení příliš nedoporučuje. Nejedná se o oficiální podporovanou možnost a v některých případech může aplikace selhat. Tohoto objevu by se však mohli chytit samotní vývojáři jailbreaku checkra1n. Kdo ví, třeba se v budoucnu dočkáme oficiální podpory a jailbreak budeme schopni na iPhone nainstalovat i pomocí telefonu s Androidem.