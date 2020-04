Apple představil iPhone 9 s podporou Android OS

Apple musel chtě nechtě zareagovat na současnou situaci, ve které se kvůli rozšíření nového koronaviru nachází prakticky celá naše planeta. V souvislosti s dočasným zastavením ekonomiky se očekává jedna z největších finančních krizí, které kdy lidstvo zažilo. Apple toho využil a představil zbrusu nový a dlouho čekávaný iPhone 9, který média označovala také jako iPhone SE 2.

Jedná se o doposud nejlevnější telefon v historii společnosti Apple s cenovkou 9 990 Kč včetně DPH, který v podstatě vychází svým designem z iPhone SE, ale na rozdíl od něj nabízí výrazně výkonnější hardware. Novinka disponuje 4″ displejem s Retina rozlišením s hustotou 326ppi, procesorem Apple A12 Bionic. Telefon je vybaven duální kamerou, kterou známe z loňského iPhone 11 a technologií Face ID pro odemykání telefonu.

Největší novinkou, kterou však nikdo z nás ani v nejmenším neočekával, je kompletní podpora operačního systému Google Android. Telefon umožňuje bootování libovolně do iOS nebo Android, přičemž si můžete při každém jeho spuštění sami zvolit, jaký systém chcete zrovna používat. Systém Android 10 nebo iOS 13.4 si však můžete přepínat i přímo při používání telefonu. Apple tímto krokem zareagoval na poptávku po levných telefonech a zároveň věří, že dokáže přilákat také zákazníky, kteří mají operační systém od Androidu v oblibě. Design samotného přístroje vychází jednak z iPhone 11 Pro, ale také z iPhone SE. Samozřejmostí je celokovové tělo, které má antény narozdíl od iPhone SE skryté do bočního rámu a celé je tak rušeno jen tenkými proužky na stranách. Hliníkové jsou také tlačítka, jenž jsou zapuštěné do těla přístroje.

Cena 9 990 Kč platí pro základní model s 16GB pamětí, k dispozici je také model s 32GB pamětí za cenu 12 490 Kč a nakonec i největší varianta se 128GB, jejíž cena je stanovena na 15 990Kč včetně DPH. Předobjednávky na telefon běží ode dnešního dne, tedy 1. apríla, přičemž vzhledem k potížím s výrobou novinky jej Apple dodá na pulty obchodů až 31. dubna. Předobjednávky na telefon lze tentokrát provést jen přes oficiální českou mutaci stránek Applu.