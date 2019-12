Jak fotit vánoční světelnou výzdobu na smartphone

Rok s rokem se sešel a my si tak můžeme opět užít jeden z nejkrásnějších svátků celého roku, kterým jsou samozřejmě Vánoce. Ty se vyznačují především tím, že se jedná o období klidu a míru, kdy všude převládá přátelská atmosféra a klid. V tomto čase je taktéž vše patřičně vyzdobeno a my se tak velice jednoduše můžeme stát obklíčeni nejrůznějšími krásnými světýlky. Jak ale tato světla Vánoc nafotit pomocí vašeho jablečného telefonu? V tomto článku si řekneme pár tipů, které mohou vylepšit vaše fotografie. Je však nutné upozornit na to, že ačkoliv jsou častokrát fotografie z iPhonů vskutku nádherné, prozatím nedokáží konkurovat profesionálním fotoaparátům. Při samotném focení totiž hodně závisí na daných podmínkách a světle, což nám nemusí vždycky hrát do karet.

Správné zaostření

Spousta lidí, kteří si chtějí vyfotit vánoční světýlka, udělají první a vcelku zásadní chybu již při samotném zaostření. Pokud se totiž zaměříte přímo na daná světla a necháte na ně zaostřit kameru vašeho iPhonu, výsledná fotografie nebude nikdy tak hezká. Jelikož se zamíříte na element, který se stará o vytváření světla, dojde k celkovému ztmavení jeho okolí a na fotce prakticky nepůjde nic vidět. Z tohoto důvodu byste většinou měli ostřit na nějaké jiné objekty a pro co nejlepší snímek byste měli umístit světla do pozadí.

Portrétový režim

Pokud se řadíte mezi majitele iPhonu 7 Plus, nebo některé z jeho novějších sourozenců, rozhodně byste neměli zapomenout na takzvaný portrétový režim. Díky němu se totiž kamera vašeho telefonu bude soustředit přímo na daný objekt a jeho pozadí příslušně vyretušuje. Jak jsme si výše zmiňovali, téměř vždy je vhodnější zaostřit na určitý objekt a samotná světýlka umístit do pozadí. Pokud se tohoto pravidla budete řídit při využívání portrétového režimu, dostanete vskutku excelentní snímky. Problémem však může být, že v režimu Portrét se vaším největším nepřítelem mohou stát vaše vlastní ruce.

Vyfocení fotografie prostřednictvím portrétového režimu totiž není okamžité. Telefon prvně musí rozpoznat objekt, který chcete vyfotit a na základě toho příslušně rozmazat pozadí. To si vyžaduje určitý početní výkon, kvůli čemuž vytvoření takového snímku zkrátka nemůže být instantní. Pokud tedy chcete fotit kouzelná vánoční světýlka, která jsou nehybná, rozhodně na škodu nebude klasická trojnožka (stativ).

Čekání na soumrak

Pořizování fotografií v noci může znít lákavě, v případě obyčejného iPhonu ale není dobrým nápadem. Za plné tmy má i řada klasických fotoaparátů problém poradit si se situací. Dokonce i profesionálové preferují při focení soumrak – naštěstí k němu v zimním období dochází dříve než obvykle. Pokud tma venku není úplná, poradí si váš iPhone se světelnými podmínkami daleko lépe.

Věrnost není podmínkou

Nikde není psáno, že při focení musíte za všech okolností zachovávat věrnost nativní iOS aplikaci Fotoaparát. App Store nabízí nespočet aplikací třetích stran, z nichž některé jsou šité na míru pro fotografování za specifických podmínek. Máte zde na výběr z aplikací, umožňujících volbu rychlosti závěry a specifická nastavení ISO – s pomocí těchto nastavení můžete i ve tmě dosáhnout lepších výsledků. Pokud pak chcete aplikaci vyloženě na focení nočních fotek, sáhněte po Neural Cam, která je v tomto směru skutečně kvalitní. Nejideálnější je však samozřejmě mít iPhone 11 či 11 Pro, které nočním fotorežimem disponují.