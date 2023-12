Jak fotit ohňostroj na mobil

Konec roku už pomalu klepe na dveře. Ať už byl tento rok jakýkoliv, s jedním můžete každoročně počítat – s oslavami Nového roku a salvou barevných ohňostrojů, které odstartují ihned s úderem půlnoci. Jestliže byste rádi daný okamžik zachytili a měli tak krásnou vzpomínku, pak je tento článek přímo pro vás. Pojďme si totiž něco říci o tom, jak s pomocí iPhone co možná nejlépe nafotit silvestrovský ohňostroj.

Uvolněte místo v úložišti

Ještě před tím, než se vrhnete na focení ohňostroje, tak je nutné, abyste si uvolnili místo v úložišti. Majitelé novějších jablečných telefonů s místem v úložišti nejspíše nebudou mít problém, avšak pokud máte starší iPhone, například s 16 GB či 32 GB úložištěm, tak zajisté víte, že v dnešní době už tak úplně nedostačuje. Pro uvolnění místa v úložišti stačí přejít do Nastavení → Obecné → Úložiště: iPhone. Zde si můžete zobrazit graf využití úložiště s informacemi o tom, jaké aplikace zabírají nejvíce místa. Můžete tedy provést smazání aplikací, popřípadě pouze jejich dat. Kromě toho můžete samozřejmě uvolnit místo smazáním starých fotek a videí. Více tipů naleznete ve článku níže.

Nezapomeňte stativ a sluchátka (či Apple Watch)

Pokud chcete dosáhnout co možná nejlepších výsledků, které stojí za to, tak se bez stativu zkrátka a jednoduše neobejdete. Právě stativ je v otázce focení novoročního ohňostroje doslova základním pilířem, na který byste za žádnou cenu neměli zapomenout, jinak toho budete litovat. Tento doplněk vám totiž pomůže s ukotvením telefonu ve stabilizované poloze a zajistí, aby se při samotném focení ani o píď nepohnul. V opačném případě by se totiž mohla změnit expozice a výsledky by nestály za to. Pokud byste ale chtěli fotit bez stativu, budete potřebovat nesmírně stabilní pozici.

Společně se stativem byste si s sebou měli vzít také sluchátka s ovladačem, popřípadě Apple Watch. Pořízení fotografie na jablečném telefonu se totiž klasicky provádí klepnutím na tlačítko spouště na displeji či stisknutím tlačítka hlasitosti – v obou těchto případech se však iPhonu dotknete, čímž způsobíte jeho roztřesení. S využitím sluchátek EarPods s ovladačem můžete jednoduše fotografie pořizovat stisknutím tlačítka pro změnu hlasitosti na ovladači. Popřípadě je samozřejmě možné využít aplikaci Fotoaparát na Apple Watch, skrze který je taktéž možné vzdáleně fotografie pořizovat.

Nastavte fotoaparát

Pokud k focení ohňostroje budete využívat nativní aplikaci Fotoaparát, tak ji musíte správně nastavili. Konkrétně je nutné, abyste vypnuli automatickou expozici a ostření, tj. AE/AF, čehož docílíte stejně, jako byste chtěli zaostřit na nějaký objekt, avšak prst na displeji musíte chvíli podržet, dokud se nahoře neobjeví AE/AF VYPNUTO. Následně je pak ještě nutné ručně snížit expozici, a to přejetím prstu shora dolů. Expozici snižte tak, abyste se zbavili jakéhokoliv světleného ruchu, zároveň ji ale nesmíte snížit až příliš, aby bylo na snímku následně vůbec něco vidět.

Nastavení blesku a ostatních funkcí

Používáte při focení funkci automatického blesku? Jestli ano, tak ji rovnou vypněte. Ve tmě by totiž iPhone automaticky aktivoval blesk, čímž by došlo ke kompletního znehodnocení samotných fotek, které by už nezachránil ani stativ, ani naše ostatní tipy. To platí o to více v případech, kdy se blesk „opře“ například do kouře z pyrotechniky. Stejně tak byste měli zapomenout na používání digitálního přiblížení (zoomu), kvůli kterému dochází k poměrně silnému snížení kvality. Optické přiblížení (zoom) ale v tomto případě nevadí.

Využijte sekvenci

Po dokončení výše zmíněných nastavení a přípravě stativu už stačí jen počkat na okamžik, kdy novoroční ohňostroj započne. V takovém případě se ale hodí zmínit ještě jeden tip. Jelikož ohňostroj bouchá delší dobu, tak neustále klepání na ikonku spouště může být poměrně únavné až otravné, přičemž zároveň si můžete se scénou snáze pohnout. Přesně proto se hodí vsadit na režim Sekvence, který fotí snímek za snímkem. V takovém případě stačí ikonku držet a a pustit až v momentě, kdy celá show skončí. Případně stačí podržet ovladač na sluchátkách EarPods.

Trošku jiné je to ale u iPhonů 11 a novějších, u kterých se přidržením prstu na ikonce spouště spustí natáčení QuickTake videa. Pro režim sekvence musíte tlačítko zmáčknout a prstem potáhnout doleva, čímž se začne fotit v režimu sekvence. Pokud takovýmto způsobem často nefotíte, tak vám doporučujeme si pohyb předem natrénovat, abyste při samotné akci neztroskotali na posledním bodě.