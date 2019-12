Povedená adventura Life is Strange 2 dorazí již za pár dní na Macy

Studio Dontnod je známé svými podařenými adventurami, které nabízejí zcela odlišný zážitek a především výrazně spoléhají na naše rozhodnutí. Až do roku 2015 byli však vývojáři poměrně neznámí, díru do světa totiž udělali až díky legendárnímu Life is Strange, které se dá v dnešní době považovat za průkopníka žánru a jakousi kultovní ikonu. Epizodické pokračování, které si na konzole a PC našlo cestu minulý rok, bylo sice pro věrné fanoušky mírným zklamáním, ale i tak hráče na jablečném systému potěšíme. Hra se totiž již za dva dny podívá na Mac.

Pokud jste milovníky žánru adventur, jistě vás neminulo vydání očekávaného pokračování povedené hry Life is Strange, které doputovalo na naše obrazovky před rokem. Hráči na macOS a Linuxu byli však opomenuti, což se naštěstí vývojáři z Dontnod Entertainment snaží napravit. Na zbývající 4 epizody si sice ještě nějakou dobu počkáme, avšak alespoň mezitím budou moci fanoušci hrající na jablečném systému dohnat to, co nestihli. Studio totiž přispěchalo s verzí pro Mac a Linux, která nabídne stejně plnohodnotný zážitek jakého jsme se dočkali na ostatních platformách, a to pod taktovkou vydavatele Feral Interactive. Místo dvojice Chloe a Max si tak hráči budou moci užít příběh dvou bratrů, Seana a Daniela, kteří po tragické nehodě utíkají z domu a potulují se po Spojených státech. Samozřejmě by to nebylo Life is Strange, kdyby chyběla nějaká ta superschopnost. Tentokrát to sice nebude ovládání času, ale něco mnohem destruktivnějšího.

Nechceme nic prozrazovat, jelikož i sebemenší zmínka o ději by mohla váš zážitek narušit, ale můžeme vás ubezpečit, že se rozhodně máte na co těšit. Hra totiž výrazně spoléhá na rozhodnutí hráče, podle nichž se odvíjí další události, a je tak v podstatě jen na vás, kterým směrem se bude hra nadále ubírat. Hra na Macy dorazí už za dva dny – tedy 19. prosince. Máte-li tedy v oblibě adventury, jež vás pravděpodobně dovedou k slzám a reflektují reálný život i se všemi jeho radostmi a strastmi, doporučujeme sledovat dění kolem tohoto netradičního, zajímavého počinu.