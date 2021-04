Nejlepší Square Enix hry na iPhone: Final Fantasy, Live is Strange i Lara Croft 

Square Enix je japonskou společností vyvíjející a publikující počítačové hry a videohry se sídlem v Tokiu. Vznikla v dubnu 2003 sloučením dvou firem – Square a Enix, přičemž stojí za veleúspěšnými hrami Final Fantasy nebo Dragon Quest. V roce 2009 koupila společnost Eidos Interactive, čímž získala taková jména, jako jsou Tomb Raider, Hitman nebo Deus Ex. A z těchto titulů těží Square Enix hry v App Store i dnes.

Final Fantasy VIII Remastered

Hra vyšla už v roce 1999 a jako první díl série přinesla realistické zobrazení herních postav co do rozměrů a jejich proporcí. Aktuální verze je tak remasterem toho původního, kdy má vylepšenou grafiku a odladěné ovládání mobilním zařízením. Final Fantasy je nicméně obrovský svět a pokud by vám jeden titul nestačil, určitě vyzkoušejte i Final Fantasy XV Pocket Edition. V App Store nicméně najdete všechny díly této ságy.

Dragon Quest

Je klasické RPG, které vás vrátí na začátek 90. let minulého století. To nejen pro svou pixelovou grafiku, ale i typickou hratelnost a retro zvuky. V App Store najdete celou herní sérii, takže si můžete projít celou historií tohoto titulu od jeho počátků až po velké finále. Ve všech případech se jedná o porty klasických her, které jsou odladěné dotykovým displejům.

Life is Strange

V tomto případě jde o poměrně unikátní a nestandardní adventuru. Předně je to z důvodu sexuální orientace hlavní hrdinky, poté proto, že se hra věnuje tabuizovaným tématům, a také je zde přítomen unikátní mechanizmus vracení se časem. Hlavní hrdinka, Max Caulfieldová, si vás však získá hned po prvních scénách. Pokud pak titul dohrajete, můžete vyzkoušet i pokračování Before Storm, které však událostem původního titulu předchází a ocitnete se zde v roli Chloe Priceové.

Lara Croft GO

Tato slavná archeoložka se poprvé představila ve hře Tomb Raider. To se psal rok 1996. Od té doby vzniklo nespočet PC a konzolových her, stejně jako těch mobilních (na iOS si můžete zahrát i hru Lara Croft: Relic Run). S podtitulem GO se však série vymanila akčnímu podání, protože po vzoru předchůdce, kterým byl Hitman GO, se soustředí více na zapojení mozku svých hráčů. Pokud vás pak podobný žánr tahových logických her zaujme, můžete vyzkoušet i třetí díl série Deus Ex GO.

Hitman Sniper

Celá herní série se točí kolem agenta 47, nájemného zabijáka, který se obvykle zbavuje nepohodlných osob. V případě podtitulu Sniper už se nejedná o čistokrevnou stealth akci, ve které se plížíte ve stínech infrastruktury budov, ale hovíte si na vyvýšeném místě a skrze hledáček své pušky pozorujete dění na scéně, přičemž vystřelit musíte až v ideální čas. Jistou zajímavostí je zde i zombie mód.

