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Recenze Govee Tree Lamp RGBICWW: Revoluce v domácím osvětlení se třemi flexibilními rameny

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Když se řekne stojací lampa, naprostá většina z nás si představí obyčejnou, nudnou a statickou tyč s jedním stínidlem, která prostě jen monotónně svítí do rohu místnosti a slouží jako „nutné zlo“ po západu slunce. Chytrá lampa Govee Tree Floor Lamp ale ukazuje, že k domácímu osvětlení lze přistupovat úplně jinak, a to s obrovskou dávkou moderního designu a technologické flexibility. S výškou 157 centimetrů a s velmi kompaktním průměrem základny pouhých 28 centimetrů nepůsobí lampa v interiéru nijak mohutně. Pojďme se na ni podívat.

Nezávislá ramena a absolutní flexibilita

Tím absolutně nejvýraznějším prvkem, který dělá tuto lampu na trhu unikátní, je její konstrukce tvořená rovnou třemi nezávislými světelnými zdroji. Odtud také pramení přízvisko „Tree“ v jejím názvu, protože ramena se od hlavní osy jemně větví jako u stromu. Každé z těchto tří ramen je plně a mechanicky nastavitelné, což vám během každodenního používání přináší naprosto bezkonkurenční flexibilitu, o které se majitelům klasických lamp může jenom zdát. Uživatel má možnost ramena otáčet horizontálně v úctyhodném rozsahu 350 stupňů a vertikálně pak o 90 stupňů. Samotné světelné hlavice na koncích těchto ramen navíc nabízejí velmi jemnou a přesnou rotaci i náklon v rozmezí 30 až 90 stupňů pro dokonalé zaostření, rozptýlení nebo naopak absolutní koncentraci vydávaného světla. Každou hlavici navíc můžete ovládat zcela samostatně, což znamená, že u každé si libovolně měníte barvu, úroveň jasu, nebo ji můžete nechat zcela vypnutou.

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Miliony barev a špičková technologie RGBICWW

Pokud jde o samotnou kvalitu světla, lampa pod svou minimalistickou slupkou ukrývá špičkovou technologii RGBICWW LED. Tato zkratka a kombinace diod v praxi znamená, že máte k dispozici doslova bezednou a neomezenou paletu 16 milionů barev a odstínů, od zářivých, sytých a velmi živých barev až po jemné, uklidňující pastelové tóny. Lampa je navíc díky této technologii schopna zobrazovat více barev současně, čímž vytváří plynulé barevné přechody, které působí vysoce profesionálním a stylovým dojmem.

Lampa ovšem zdaleka neexceluje pouze ve ztřeštěných barevných kreacích. Plynule si můžete v aplikaci nastavit barevnou teplotu v rozmezí od velmi teplých 2700 kelvinů, které se naprosto dokonale hodí pro klidnou večerní relaxaci, až po ledově studenou bílou barvu o vysoké hodnotě 6500 kelvinů, jež věrně simuluje jasné denní světlo a je absolutně ideální pro maximální soustředění při práci. Celková svítivost lampy dosahuje 1500 lumenů, přičemž stmívatelnost je uživatelsky nastavitelná v rozsahu od 1 do 100 procent.

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Budoucnost s protokolem Matter a hlasovým ovládáním

Chytré funkce a rozsáhlé možnosti konektivity posouvají tento produkt úplně jinam. Naprostým základem každé moderní chytré domácnosti budoucnosti je dnes standard Matter a plná kompatibilita s tímto protokolem u této lampy pochopitelně nechybí. Tento pokročilý komunikační standard zajišťuje absolutně bezproblémovou konektivitu a spolehlivou integraci se všemi největšími platformami na trhu, jako jsou Apple Home, Google Assistant i Amazon Alexa. Do svého stávajícího domácího smart ekosystému ji tak zapojíte rychle a bez starostí. Díky plné integraci s hlasovými asistenty je možné svítidlo ovládat pomocí pohodlných hands-free hlasových příkazů a k propojení můžete flexibilně využít jak Bluetooth, tak připojení přes vaši domácí WiFi síť.

Aplikace Govee Home

Skutečné řídicí centrum a mozek veškerého uživatelského nastavení představuje velmi propracovaná mobilní aplikace Govee Home, která je dostupná jak pro Android, tak iOS. Prostřednictvím této aplikace máte okamžitý přístup k desítkám přednastavených scénických režimů. Na pouhé jedno jediné klepnutí prstem na displej tak můžete kompletně změnit celou náladu a atmosféru ve vaší místnosti. Obrovským tahákem, který zaujme každou návštěvu, je funkce vizualizace hudby. Lampa dokáže v reálném čase reagovat na rytmus právě hrající hudby a vytvářet tak naprosto vtahující a dynamickou světelnou show. Aplikace také umožňuje komfortní dálkový přístup a detailní nastavování časovačů odkudkoliv.

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Rychlá instalace bez složité montáže

Co se týče samotného uvedení do provozu, výrobce myslel na maximální pohodlí. Govee Tree Floor Lamp je připravena k naprosto okamžitému použití a po rozbalení nevyžaduje vůbec žádnou zdlouhavou montáž. Stačí ji jednoduše vyndat z krabice, zapojit do sítě přibaleným 24V adaptérem, stáhnout aplikaci do telefonu a můžete okamžitě začít svítit. Celý proces prvotní instalace je nesmírně rychlý, uživatelsky velmi přívětivý a intuitivní. Zvládne to prostě naprosto každý.

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Resumé

Závěrem musím upřímně konstatovat, že Govee Tree Lamp RGBICWW Matter je naprosto originálním kouskem domácího vybavení. Zcela jistě to není jen obyčejný a nudný zdroj světla. Je to flexibilní, chytrý a estetický designový prvek, který dokáže v jedné jediné vteřině plnit celou řadu zcela odlišných funkcí. Trojice nezávisle ovladatelných ramen na jednom sloupku poskytuje svým uživatelům tak obrovskou a praktickou úroveň mechanické a směrové variability, jakou na současném trhu těžko najdete. S naprosto dokonalou integrací do vaší chytré domácnosti přes moderní protokol Matter, nekonečnou paletou šestnácti milionů sytých barev a obrovským množstvím dynamických světelných scén se jedná o investici, která doslova rozzáří každý moderní interiér. Cena je 4990 korun.

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