Legendární DOOM lze rozjet dokonce i na chytré lampě z IKEA

Občas vídáme husarské kousky v podobě rozjetí starých her na skutečně atypických zařízeních. Často se pak děje s legendární hrou Doom. Hra je to oblíbená a zkrátka a dobře dnes pojede na všem. Ostatně není to tak dávno, co se jednomu šikulovi podařilo tuto hru rozjet na těhotenském testu. Nutno ale dodat, že herní zážitek byl velmi bídný. Daleko lepší podívanou nabízí chytrá lampa IKEA, na které se podle portálu PcMag podařilo rozjet „Důma“ o poznání lépe.

Chytrou lampu za necelých 15 dolarů si vzal do parády softwarový inženýr Nicola Wrachien, jenž z lampy odstranil počítačový čip a využil jej k vybudování miniaturního herního systému. Čip zvládá hru při 35 fps na levném displeji s rozlišením 160 x 128 pixelů. Celý tento „projekt“ byl reakcí právě na výše uvedenou zmínku i těhotenském testu, která Nicolu inspirovala k podobné šílenosti. Pokud jde o čip oné chytré lampy, tak obsahuje procesor Cortex M33 založený na ARM s 96 + 12 kB RAM. Dále byl potřeba další hardware v podobě 8 MB flash paměti, napájecí konektory, dalšími porty a samozřejmě displej. Hráli jste tuto hru? Výsledek práce můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce.