Recenze HomeKit prodlužovačky Meross MSS425FHK: Top řešení, jak udělat z hloupé lampy chytrou

Přestože žijeme v době zahlcené nejrůznější elektronikou, faktem je, že ne vše je již chytré nebo chcete-li smart. Chytrá domácí řešení jsou totiž zpravidla dražší než ty „hloupá“ a tak se nelze příliš divit, že jim mnozí uživatelé dávají právě kvůli vidině úspor přednost. Mnozí výrobci pak přesně z tohoto důvodu ani chytré produkty nevyrábí, protože by o ně nebyl mezi zákazníky zkrátka zájem. Co ale dělat, když máte doma „hloupý“ produkt a rádi byste jej upgradovali na chytrý? Řešení je hned několik, přičemž tím nejjednodušším je pořízení chytré zásuvky či prodlužovačky. A jelikož nám jedna taková dorazila nedávno do redakce na testy, pojďme se na ní společně podívat. Řeč je konkrétně o chytré prodlužovačce Meross MSS425FHK.

Technické specifikace a zpracování

Na první pohled se prodlužovačka Meross MSS425FHK nevymyká standardu. Jedná se totiž o klasickou bílou „krabičku, s relativně dlouhým napájecím kabelem (konkrétně o délce 1,8 metru), na které jsou k dispozici čtyři klasické AC zdířky a dále pak čtyři USB-A porty. Prodlužovačka jako taková pak lze ovládat pomocí vypínacího/zapínacího tlačítka na horní straně s tím, že to aktivuje či naopak deaktivuje všechny zdířky. Fajn je, že na zadní straně prodlužovačky naleznete jednak protiskluzové nožky, díky čemuž tak drží na zemi bez jakéhokoliv smýkání, a jednak dírky pro případ, že byste si chtěli produkt pověsit na zeď a používat jej de facto jako klasickou zásuvkovou skříň. Pokud vás pak zajímá, co je zásuvka schopná „utáhnout, je to zátěž až do 2400 W, což je pro běžné domácí využití naprosto dostačující.

U každé zdířky na těle prodlužovačky naleznete LED diodu, která signalizuje, zda jde do dané zdířky zrovna proud či nikoliv. Že jde každá jedna zdířka ovládat samostatně poté, co prodlužovačku spárujete s mobilní aplikací, je pak zřejmě naprosto zbytečné jakkoliv zdůrazňovat, jelikož se jedná o samozřejmost. Co však úplnou samozřejmostí není, je široká podpora standardů pro smart home, kterou Meross MSS425FHK nabízí. Prodlužovačku totiž můžete ovládat kromě aplikace Meross z dílny výrobce taktéž přes Apple HomeKit, Google Asisstenta, Amazon Alexu a Samsung SmartThings. Vybrat by si tedy měl bez problému úplně každý. Jak je pak u chytrých produktů zvykem, ke komunikaci využívá produlžovačka WiFi 2,4GHz, tudíž je potřeba, aby váš router na této frekvenci fungoval. Jakmile tuto věc splníte, můžete se těšit na snadné ovládání kdekoliv z domu, popřípadě i mimo něj díky připojení k internetu. A mimochodem, vše funguje bez nutnosti pořízení jakéhokoliv hubu či čehokoliv podobného.

Fotogalerie homekit meross zasuvka 4 homekit meross zasuvka 2 homekit meross zasuvka 3 homekit meross zasuvka 5 Vstoupit do galerie

Vzhledem k povaze produktu zřejmě nikoho nepřekvapí, že se u něj výrobce zaměřil mimo jiné i na bezpečnost. Samozřejmostí jsou tedy veškeré potřebné certifikace zajišťující u produktu nezávadnost, ale taktéž například použití ohnivzdorných materiálů či ochran proti přetížení, které mají za cíl udržet prodlužovačku v bezproblémovém, ale hlavně pak zcela bezpečném chodu. Riziko jakýchkoliv problémů, které by vedly například ke zranění či dokonce k požáru, je tedy v tomto směru naprosto minimální.

Testování

Abyste si mohli užít plný potenciál zásuvky, je nejprve třeba jí spárovat s telefone, respektive pak s aplikací v něm. To lze učinit hned dvěma způsoby, kdy jedním z nich je spárování s aplikací Meross, při kterém dojde rovnou k propojení prodlužovačky s Domácností na iPhonu, druhým způsobem je pak spárování přímo s Domácnosti skrze QR kód či číselný kód. Z vlastní zkušenosti bych nicméně doporučil spíše variantu jedna, protože díky spárování s aplikací Meross budete mít přístup k updatům firmware, které jinak než přes aplikaci výrobce nenainstalujete. Spárování je nicméně záležitostí na doslova nižší desítky sekund, takže věřím, že zde problém mít nebudete. Ostatně, pokud se budete držet postupu v aplikaci, nelze šlápnout vedle.

Jelikož využívám pro ovládání naší chytré domácnosti Apple Domácnost, po propojení prodlužovačky s telefonem jsem ji začal ovládat právě přes řešení Applu. Super je, že zásuvky se v něm „tváří“ jako de facto samostatné produkty, díky čemuž si je lze samostatně ponastavovat dle vašich preferencí. Jinými slovy, jednu zásuvku si můžete nastavit jako lampu, další jako jinou věc a tak dále až do vyčerpání zásuvek. Na každý „slot“ pak můžete vytvořit samostatnou automatizaci, která se bude týkat jen a pouze ho, takže se dá s trochou nadsázky říci, že vám tato prodlužka umožní učinit chytrými hned 8 hloupých produktů a to včetně možnosti vytvoření automatizací. Právě zdířek totiž máte ve výsledku k dispozici pro ovládání. V mém případě jsem si tedy tímto způsobem „zchytřil“ několik lamp a světel v obývacím pokoji, které máme postavené například vedle gauče tak, že je k jejich ovládání poměrně špatný přístup. To mě však už nyní trápit nemusí, protože vše snadno vyřeším přes Domácnost, popřípadě příkazem pro Siri. Rychlost, se kterou aplikace komunikují se zásuvkou, potažmo s jakou jí je schopná ovládat Siri, je přitom naprosto parádní, což se taktéž velmi pozitivně podepisuje na celkovém komfortu. Člověk totiž zkrátka jen tapne na mobilu na ikonku, pod kterou se skrývá zapnutí/vypnutí zdířky, ve které je lampa zastrčena, a je hotovo. Jediná věc, která mě tak trochu v souvislosti s Meross MSS425FHK mrzí, je fakt, že zde není k dispozici například monitorování spotřeby energie a tak podobně. Ne, že by zrovna mě osobně tyto údaje vyloženě zajímaly, ale věřím, že by leckdo tuto možnost využil.

Resumé

Meross MSS425FHK není produktem, kterému by šlo vytknout příliš věcí. Až na absenci možnosti monitorování spotřeby energie zapojeným spotřebičem zde totiž nechybí naprosto nic, díky čemuž je daný produkt skvěle využitelný. Když k tomu všemu navíc přičtu 100% spolehlivost (tedy minimálně na správně nastavené 2,4GHz WiFi síti), vnímám Meross MSS425FHK jako doplněk, který dokáže člověku skutečně usnadnit život, ba co víc, příjemně mu ho zlepšit. Za 44,99 dolarů s poštovným zdarma tedy určitě zajímavá volba.

Meross MSS425FHK můžete zakoupit zde