Recenze LED pásku Meross MSL320PHK: Rozzařte svou domácnost přes HomeKit i offline

Máte rádi chytrá světýlka? Pak by vás mohly následující řádky zaujmout. Do redakce nám totiž dorazil na test chytrý LED pásek MSL320PHK z dílny společnosti Meross, která se začíná v posledních letech těšit mezi fanoušky smart home pro její produkty velmi slušné popularitě. A právě na to, zda je oprávněná, se vám pokusím alespoň částečně odpovědět v této recenzi. LED pásek jsem totiž již poctivě otestoval a níže přináším jeho hodnocení.

Technické specifikace a obsah balení

LED pásek MSL320PHK z dílny Merossu je k dispozici v pětimetrové verzi s tím, že tu si lze samozřejmě prodloužit pomocí speciálních spojek. Jedná se konkrétně o pásek typu RGBWW, takže se u něj můžete kromě barevného světla těšit taktéž na teplé bílé světlo (ve zkratce označeno jako WW). Pokud si pak chcete udělat o odstínech bílého světla LED pásku ještě lepší představu, můžete se těšit na rozpětí 2700K až 6500K, takže si lze s jeho teplotou pohrát vskutku hezky. Pokud vám tedy jde o co nejlepší přizpůsobení barvy a teploty světla, zde si přijdete na své. A jen mimochodem, špatně na tom není pásek ani z hlediska světelného toku – ten je totiž na hodnotě 330 lumenů. Svítí tedy zjednodušeně řečeno jako 33W žárovka, což není rozhodně málo.

Co se týče ovládání, kromě aplikace výrobce lze pásek ovládat přes HomeKit, Google Home (tedy Google Asistenta), Amazon Alexu a dokonce i přes Samsung SmartThings. Pro nás jakožto jablíčkáře je tedy LED pásek jako dělaný, protože jej lze snadno ovládat přes jablečný standard a tedy ve výsledku třeba i Siri skrze hlasové pokyny, ikonky v ovládacím centru a tak podobně. Pásek komunikuje standardně přes WiFi síť a to dokonce i v případě nefunkčního internetu – v takové situaci totiž stačí mít iPhone připojený ke stejné WiFi jako LED pásek, díky čemuž zůstane ovládání přes aplikaci Meross plně funkční. Jen myslete na to, že jako víceméně každý chytrý produkt, je i zde potřeba připojit pásek ke 2,4 GHz WiFi.

Pokud se pro LED pásek rozhodnete, dorazí vám v relativně malé krabičce, která však skrývá vcelku bohatý obsah. V krabičce naleznete „cívku“ s namotaným LED páskem, dále pak adaptér do zásuvky, pomyslný „mozek“, který slouží k propojení LED pásku s telefonem, spojku pro propojení dvou pásků či ukotvovací klipy v případě, že nechcete LED pásek „natvrdo“ někam přilepit pomocí jeho samolepících zad, ale mít jej možnost v případě potřeby jednoduše přesunout.

Instalace a spárování s telefonem

Přestože jsou LED pásky v posledních letech extrémně oblíbené, pravdou je, že z nich mají mnozí lidé strach kvůli instalaci a následnému zprovoznění. Pravdou však je, že jakékoliv obavy jsou naprosto zbytečné, protože se stačí ve výsledku držet jen několika málo zásad a vše funguje zcela dle představ uživatele. Například lepení pásku je naprosto snadné, ale je třeba myslet na to, že aby pásek držet co nejlépe, musí být lepen na odmaštěný, nezaprášený povrch ideálně s minimem nerovností. Pokud se pak rozhodnete pásek zkrátit, je třeba jej zkracovat jen na vyznačených místech. V opačném případě totiž dojde k tomu, že diody od místa přestřižení přestanou až do místa nejbližšího naznačení pro krácení směrem k napájení fungovat. Ptáte-li se na to, po jakých vzdálenostech lze zrovna tento pásek krátit, je to přesně po 25 centimetrech. Jen pro zajímavost, chytré LED pásky od Philips Hue lze krátit až po 33 centimetrech, takže je řešení od Merossu v tomto směru mnohem lepší, respektive lépe přizpůsobivé.

Mě osobně velmi potěšil fakt, že výrobce přibaluje k pásku i plastové klipy s oboustranou lepící páskou pro jednoduché uchycení bez nutnosti lepení přímo zad pásku na daný povrch. Klipů je sice v balení jen šest, nicméně pokud se vám podaří pásek v nich „našponovat“, bez problému to stačí. Já například umisťoval LED pásek zezadu na skříňky pod televizí s tím, že jsem jej musel zkrátit na zhruba 240 cm a na skříňky jsem je následně ukotvil právě pomocí klipů. To proto, že skříňky máme doma vedle sebe dvě a když bych je potřeboval odsunout, při nalepení přímo pásku na jejich záda by hrozilo riziko jeho přetržení. Toho se přitom u klipů bát samozřejmě nemusíte, protože je stačí jednoduše odchlípnout, pásek z nich vyjmout a pak s ním už můžete volně manipulovat.

Co se týče propojení s telefonem, máte v podstatě dvě možnosti, jak to učinit. Tou první možností je využít aplikaci Meross, která vám umožní v propojovacím procesu přidání pásku rovnou do Apple Domácnosti, ale zároveň proběhne jeho konfigurace přímo v aplikaci Meross, takže máte díky tomu dvě možnosti ovládání. Druhou možností je pak přímé přidání do Domácnosti, protože je na „mozku“ k dispozici QR kód spolu s číselným kódem, který je k tomu potřeba. V takovém případě ale počítejte s tím, že o možnost ovládání přes Meross přijdete s tím, že abyste jej dostali, je třeba jej dodatečně do aplikace přidat. Spárování jako takové je pak samozřejmě otázkou několika málo vteřin a zvládne jej díky jeho jednoduchosti naprosto každý.

Testování

Po instalaci LED pásku a jeho následném propojení s mobilním telefonem začíná ta pravá zábava. Jak přes aplikaci Meross, tak samozřejmě i přes Apple Domácnost jej totiž lze ovládat jak z hlediska vypnutí a zapnutí, tak samozřejmě i z hlediska úrovně jasu, teploty světla a taktéž jeho barvy. Vše přitom probíhá velmi rychle, skoro až v reálném čase, díky čemuž je tak přizpůsobení pásku velmi jednoduché, rychlé a celkově příjemné. A protože se LED pásek ve výsledku po spárování chová jako zcela standardní světlo, lze si ho v Domácnosti nastavit jako vše ostatní. Problém tedy není u něj nastavit například nejrůznější automatizace, kdy se díky nim může automaticky vypínat nebo zapínat v určitou denní dobu, s ohledem na stav osob v domácnosti a tak podobně. Vše pak samozřejmě funguje naprosto spolehlivě – ostatně, jak je u HomeKitových produktů ve zvyku. Co se pak týče světelných vlastností, kromě hezkých odstínů barev či skutečně velkorysého maximálního jasu musím paradoxně ocenit i jas minimální. Přijde mi totiž, že ten mnozí výrobci vcelku opomíjí a pásky vždy startují na již relativně vysokém jasu, přestože by se ještě určitě dalo na jeho intenzitě mírně ubrat. Zde je ale minimální jas opravdu nizoučký a nemusíte se ho tedy bát používat třeba v noci coby obrysové světlo při cestě na záchod a tak podobně.

Fotogalerie meross led pasek 8 meross led pasek 7 meross led pasek 6 meross led pasek 5 meross led pasek 4 meross led pasek 3 meross led pasek 2 meross led pasek 1 Vstoupit do galerie

Resumé

LED pásek Meross MSL320PHK se mi hodnotí ve své podstatě naprosto jednoduše. Funguje totiž ve výsledku přesně tak, jak má a jak bych si tedy i představoval. Jeho svižnost je velmi dobrá a řekl bych, že i přesnost zobrazovaných barev po jejich nastavení v aplikaci je na velmi dobré úrovni. Myslím si tedy, že pokud vás HomeKitový LED pásek láká, je tento model jednou z nejlepších možností, kterou můžete v současnosti sehnat a to i s ohledem na jeho super cenu, která se například s výše zmíněným páskem Philips Hue absolutně nedá srovnat. Pásek lze totiž zakoupit za necelých 800 Kč a to s dopravou zdarma.

