Recenze Meross Smart Water Leak Sensor: Perfektní HomeKit doplněk, díky kterému se nemusíte bát vytopení

Máte-li rádi produkty do chytré domácnosti, následující řádky se vám budou pravděpodobně velmi líbit. Do redakce nám totiž dorazil chytrý senzor úniku vody Meross Smart Water Leak Sensor kompatibilní mimo jiné se standardem Apple HomeKit. A jelikož právě ten doma ve velkém využívám, černého Petra v podobě testování jsem si vytáhl já. Jaký tedy tento produkt začleněný do chytré domácnosti je?

Technické specifikace

Pokud se pro Meross Smart Water Leak Sensor Kit rozhodnete, můžete se těšit na balení obsahující samotný senzor, WiFi Smart Hub, napájecí kabel, adaptér a drátek sloužící pro aktivaci samotného senzoru. Adaptér je samozřejmě k dispozici ve verzi s evropskými zástrčkami do zásuvky, takže se nemusíte bát toho, že by u vás doma nebyl do čeho zapojit. Co se pak týče technických specifikací samotného senzoru, který je na celém setu logicky nejdůležitější, ten disponuje voděodolností a prachuodolností podle normy IP67 a je poháněn klasickou knoflíkovou baterií, která jej udrží v provozu dobrých 18 měsíců. Poměrně zajímavé je pak to, že ač je zařízení vskutku malé (průměr 7,1 cm, výška 4,1 cm), dokázal do něj Meross vměstnat jednak signalizační LED diodu, ale hlavně poměrně hlasitý reproduktor pro zvukové upozornění na únik vody. Úroveň její hlasitosti je dobrých 60 dB, takže dokáže skutečně solidně upozornit na potenciální problém.

Pokud vás zajímá, jak spolu senzor s Hubem komunikují, je to konkrétně pomocí 433MHz frekvence. Hub pak komunikuje s telefony, počítači či tablety skrze 2,4GHz WiFi. A jak už zaznělo v úvodu, k dispozici je zde kompatibilita s HomeKitem, díky čemuž tak lze veškerou jeho aktivitu kontrolovat přes nativní aplikaci Domácnost od Applu. K dispozici je ale rovněž kompatibilita se standardem SmartThings, pokud by vám třeba HomeKit nevyhovoval, či využíváte operační systém Android. Já ale využívám dlouhodobě HomeKit, takže volba byla v mém případě naprosto jasná.

Zpracování a design

Za zpracování senzoru musím upřímně Meross pochválit, protože působí jak na pohled, tak i v ruce skutečně velmi kvalitně. Senzor je vyroben konkrétně z plastu v kombinaci s kovem a na své malé rozměry je relativně těžký. Design jako takový je pak samozřejmě otázkou vkusu, avšak myslím si, že ten, který výrobce zvolil, není v žádném případě špatný. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že senzor stejně asi naprostá většina z vás položí na místa, na která není moc vidět, takže je asi design to poslední, co je třeba nějak více řešit. Co se pak týče designu a zpracování Smart Hubu, zde musím říci, že mě velmi mile překvapilo, o jak malé zařízení se jedná. Za poslední roky jsem si domu nakoupil již celou řadu smart produktů závislých na různých hubech a bridgích, ale žádný není tak malý, jako právě ten od Merossu. Ten tak lze díky tomu umístit nenápadně de facto kamkoliv, kde je zásuvka a kam dosáhne WiFi, přičemž opravdu super je, že lze na Meross Smart Hub napárovat až 16 produktů. Malý kašpárek tu tedy dokáže zahrát skutečně velké divadlo.

Testování

Protože jsem měl v minulosti trochu problémy s odtokem odpadu u pračky a sušičky, našel v našem bytě Meross Smart Water Leak Sensor místo právě pod vývodem odpadu z těchto spotřebičů v koupelně. Ještě než jsem jej tam umístil, mě však samozřejmě čekala jeho aktivace, která je naštěstí otázkou několika málo vteřin. Stačí si vlastně jen stáhnout z App Store bezplatnou aplikaci Meross, následně zapojit do elektrické sítě Smart Hub, poté v aplikaci zvolit spárování senzoru a hubu s aplikací, propojit hub se senzorem a nakonec vše spárovat s HomeKitem. Aplikace vás vším velmi hezky provádí a jelikož jsou i veškeré „ruční“ úkony naprosto jednoduché (například senzor zaktivujete tak, že v balení přiloženým kabelem propojíte dva ze tří kovových vodivých pinů na spodku senzoru, které jinak slouží pro rozpoznání vody), je vše skutečně otázkou několika desítek vteřin, maximálně pak jednotek minut.

Jakmile je senzor zaktivován, v aplikaci Apple Domácnost začne být okamžitě veden jako čidlo pro rozpoznání netěsnosti a lze si jej přidat do horního řádku mezi ostatní ikony stavu domácnosti. Přes Domácnost si u něj pak samozřejmě lze kromě kontroly toho, zda je aktivní, nastavit třeba i různé automatizace, aby se například po detekci vody rozsvítila v dané místnosti světla a tím vás na únik ještě lépe upozornila. Na zaznamenání vody nicméně senzor upozorní samozřejmě i notifikací úrovně Kritická (tedy té s červeným nápisem a symbolem vykřičníku), která dojde na vaše spárované Apple produkty a tedy prakticky nehrozí, že byste únik nezaznamenali.

A jak tedy senzor funguje? Musím říci, že naprosto skvěle! Jakmile se pod jeho tělo dostane voda a ta „propojí“ spodní piny, senzor začne okamžitě vydávat zvuky, které vás mají na potenciální problém upozornit, a zároveň je okamžitě vyslána notifikace na váš mobilní telefon. Kromě aplikace Domácnost si pak lze veškeré „alarmy“ zobrazit taktéž v aplikaci Meros, kde je kromě seznamu aktivací alarmu taktéž k dispozici seznam deaktivací právě po jednotlivých aktivacích spolu s časy, kdy k incidentu došlo. Neměl by tedy být problém vše zpětně dohledat a podle toho zjistit, co se vlastně stalo. Ano, je pravda, že senzor není schopen odhalit menší úniky ve stylu pár kapek, ale skutečně až úniky schopné vytvořit trochu větší louže (tedy alespoň takové, které dokáží propojit spodní piny senzoru), ale vadí to vlastně někomu? Jasně, pár uniklých kapek určitě dokáže naštvat, ale v porovnání s masivním únikem vody, který už je schopný skutečně napáchat nějaké škody a který je senzor již schopen detekovat se bavíme o naprosté malichernosti.

Resumé

Jak tedy Meross Smart Water Leak Sensor závěrem zhodnotit? Zcela upřímně musím říci, že si jej již za pračkou zkrátka nechám. Jedná se totiž o přesně ten typ produktu, který vám dokáže v případě průšvihu vytrhnout trn z paty, protože vás na něj upozorní zavčas a vy máte díky němu více času na případnou reakci. Naprosto nadšený jsem jak z jeho citlivosti na vodu, tak integrace do HomeKitu, který je prostě pro jablíčkáře alfou a omegou. Pokud si tedy chcete domácnost zabezpečit proti náhodnému vytopení ať už v koupelně, kuchyni, sklepě či kdekoliv jinde, Meross Smart Water Leak je pro vás jako stvořený a já se vám jej nebojím doporučit, ačkoliv samozřejmě doufám, že upozornění z něj nikdy nebudete potřebovat. Je však lepší být připraven, než pak zaskočen.

