Recenze Govee Floor Lamp Pro: Když se z obyčejné lampy stane domácí efektová mašina

V dnešní recenzi se podíváme na lampu, který je schopna zcela zásadně proměnit váš interiér a to i přesto, že na první pohled působí velmi nenápadně. Do pracovny mi totiž nedávno dorazila na testy Govee Floor Lamp Pro a jelikož se jedná o extrémně zajímavý kousek světla, který si nakonec našel místo přímo v našem obýváku, je na čase vás s ním seznámit blíž.
Technické specifikace, zpracování a design
Govee Floor Lamp Pro navazuje na úspěšný model Lyra a už na první pohled dává jasně najevo, že jde o ambicióznější a univerzálnější řešení do moderního interiéru. Výška 172 centimetrů jí dodává elegantní postoj a tenký profil zajišťuje, že nezabere téměř žádné místo, ať ji postavíte kamkoliv. Já ji postavil do rohu místnosti a nasměroval do zdi, aby se světlo odráželo jakoby od stěn, ale parádu by udělala i vedle televize či kdekoliv jinde.
Tělo lampy je kovové, matně černé a s jemně saténovou texturou, která působí prémiově a neruší ani v minimalistickém prostředí. Designově jde o kousek, který je nenápadný, dokud se nerozsvítí a v tu chvíli začne dominovat místnosti. Hlavní kouzlo celé konstrukce tvoří 324 RGBICWW diod rozdělených do 54 nezávislých segmentů. Každý z nich je samostatně řiditelný a dává lampě možnost vykreslit i velmi složité přechody, světelné animace nebo plynulé barevné vlny, které dělají z obyčejného rohu místnosti působivé ambientní kulisy. Parametricky tu dostáváte až 16 milionů barev a laditelnou bílou od teplých 2200 K do studených 6500 K, společně s maximem 2100 lumenů. U stojací lampy je to víc než jen „slušný výkon“.
Dalším bonusem je pak to, že Govee tentokrát přidalo i otočnou hlavu s až 300° rozsahem, což dramaticky zvyšuje využitelnost lampy. Světlo se dá díky tomu přesně nasměrovat tak, aby se rozlilo po stěně v širokém kuželu. Co se pak týče propojitelnosti, lampě nechybí Wi-Fi a Bluetooth, potažmo kompatibilita s HomeKitem, Google Assistantem i Alexou, možnost scén, časování a synchronizace skrze DreamView. Samozřejmostí je pak i ovládání přes aplikaci Goove Home, ale upřímně myslím, že máte-li chytrou domácnost (či minimálně pár smart zařízení), budete se kampu snažit integrovat právě do „vyššího“ smart home celku. V mém případě to byla Apple Domácnost, ve které funguje lampa bez problému.
Ovládání je ale samozřejmě možné nejen přes aplikaci, ale i pomocí fyzického ovladače, který se magneticky připíná přímo k lampě, což je sice malý detail, který ale v praxi potěší mnohem víc, než by se čekalo.
Zajímavým bonusem je zabudovaný Bluetooth 5.3 reproduktor s DSP jednotkou. A ač by to u stojací lampy člověk nečekal, zvukově jde o příjemně použitelný doplněk pro atmosféru, filmy i nenáročné hudební poslechy. Součástí výbavy je navíc 29 presetů bílého šumu, takže může lampě směle konkurovat i některým specializovaným relaxačním zařízením.
Napájení zajišťuje 12V/4A adaptér, příkon činí 60 W a životnost LED je standardních 25 000 hodin. Pohodlně se tak počítá s dlouhodobým provozem bez potřeby jakékoliv údržby.
Testování
Jelikož mám nejrůznější typy světel a zejména pak ty chytrá opravdu rád, bez mučení se přiznám, že jsem si testování tohoto produktu opravdu užil. V praxi totiž lampa působí jako zařízení, které se snaží být víc než jen chytrým světlem a hlavně se mu to daří. Nejlépe to poznáte ve chvíli, kdy ji rozsvítíte poprvé. Intenzita světla je u tohoto typu produktu skoro až překvapující a díky segmentaci diod poskytuje efekty, které působí téměř filmově. Barevné přechody se nerozpadávají, nevzniká rušivé pruhování a každá scéna má plynulost, kterou u levnější konkurence prostě nenajdete. Jas je rovnoměrný a syté barvy drží i při vyšší intenzitě.
Mám vyzkoušeno, že nejlépe lampa funguje v rohu místnosti nebo přímo u stěny. Světlo se v tomto umístění krásně roztáhne a dokáže vytvořit až překvapivě velkou světelnou plochu. U scénických režimů navíc dochází k tomu, že se ambientní světlo stává hlavním vizuálním prvkem místnosti. Pokud máte doma i další Govee produkty, DreamView synchronizace vytvoří efekt, jaký běžně známe spíš z profi světelných instalací než z domácích gadgetů. Já na Govee ve velkém nejedu, takže jsem lampu využíval primárně v kombinaci s Apple Domácností, kde jsem ji začlenil do nejrůznějších scén a automatizací. A musím říci, že i v tomto režimu fungovala geniálně a byla vždy radost se na ní dívat.
Velmi mile mě překvapil i reproduktor v lampě, který jsem zprvu považoval spíš za doplněk. Po několika dnech testování ale musím uznat, že jeho přítomnost dává celému produktu výrazně větší smysl. Kvalitativně na tom totiž není vůbec špatně, díky čemuž se hodí jak na nenáročné sledování filmů, hraní her, tak i poslech hudby v pozadí. DSP jednotka dodává zvuku trochu prostoru a jistou hutnost, takže i když to logicky nenahradí samostatné audio, rozhodně to nepůsobí jako levné „pípátko“. Zvukové presety, které jsou v reproduktoru uložené, pak zní též moc příjemně. My si nejvíc užívali večerní zvuk plápolajícího ohně v krbu či naopak ranní probrání se při zvuku tekoucího potoka. Možností je ale daleko víc a všechny zní tak, že je radost je poslouchat.
Velká legrace vás pak čeká ve chvíli, kdy se rozhodnete využít vestavěný mikrofon pro vizualizaci zvuků. Světlo z lampy začne totiž okamžitě reagovat na to, co mikrofon zaznamenává, což vypadá jednak efektivně třeba při sledování filmů, ale hlavně je s touto funkcí docela legrace. Zejména děti ji budou zcela určitě milovat, protože blikání podle toho, co říkáte, bavilo i mě coby dospělého.
Co se pak týče funkčnosti zařízení jako takového, potažmo průběhu instalace, ani zde není co vytknout. Během testování totiž nedošlo k výpadkům připojení ani k neočekávanému chování světla. Instalace samotná je otázkou několika minut a Wi-Fi párování proběhlo doslova na první pokus. Zkrátka a dobře, produkt dotažený po všech směrech k dokonalosti.
Resumé
Govee Floor Lamp Pro je přesně ten typ chytrého osvětlení, které vám po pár dnech doma přijde jako samozřejmá součást prostoru. Kombinuje silné světlo, špičkovou segmentaci, širokou paletu barev a elegantní design s prvky, které konkurence ve stejné třídě často vůbec nenabízí — třeba integrovaný reproduktor, bílý šum nebo precizně fungující synchronizaci s ostatními světly. Díky 2100 lumenům a promyšlenému vykreslování efektů jde o lampu, která dovede být jak nenápadným ambientním doplňkem, tak dominantním prvkem večerní atmosféry.
Pokud tedy hledáte chytrou podlahovou lampu, která nabídne víc než jen barevné LED podsvícení, Govee Floor Lamp Pro je skvělý kandidát. Nepotřebuje velký prostor, funguje okamžitě po instalaci a její světelná show má úroveň, která se od běžných produktů v této kategorii výrazně odlišuje. Je to jeden z těch domácích gadgetů, u kterých si velmi rychle uvědomíte, že jste je doma chtěli už dávno, jen jste to možná nevěděli.