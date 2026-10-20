QNAP uvádí novou řadu řízených switchů QSW 2000 Lite pro snadný přechod malých a středních firem na vysokorychlostní 10GbE páteřní síť

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti úložišť, sítí a ochrany dat, dnes představila dva nové modely v řadě řízených switchů QSW-L2110 Lite, včetně QSW-L2110-10T s 10GbE Base-T metalickým připojením a QSW-L2110-2S8T s možností uplinku přes 10GbE SFP+ optické připojení. Oba modely jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, kreativní studia a náročné uživatele a nabízejí výhodnou kombinaci portů 2,5GbE a 10GbE pro modernizaci páteřní sítě s optimálními náklady.
Flexibilní architektura 2,5GbE + 10GbE pro vysokorychlostní připojení
Při přechodu na přístupové body Wi-Fi 6/6E/7 s vysokou propustností nebo při nasazení výkonných NAS je klíčová dodatečná agregační kapacita kabelové páteřní sítě. Switche řady QSW-L2110 disponují porty 2,5GbE Base-T kompatibilními se stávajícími kabely Cat 5e nebo Cat 6, což výrazně zvyšuje rychlost připojení koncových zařízení. Oba modely nabízejí odlišné možnosti připojení podle potřeb infrastruktury:
- QSW-L2110-10T: 2× 10GbE Base-T (RJ45) a 8× 2,5GbE Base-T portů – ideální pro metalické prostředí s přímým připojením serverů nebo pracovních stanic.
- QSW-L2110-2S8T: 2× 10GbE SFP+ optické porty a 8× 2,5GbE Base-T portů – vhodné pro přenos na delší vzdálenosti nebo pro propojení páteřních switchů.
Efektivita „Lite řízených“ switchů: flexibilní správa bez složitosti
IT specialisté v menších firmách často považují neřízené switche za příliš jednoduché a L2 switche za zbytečně složité. Řada QSW-L2110 tuto mezeru vyplňuje v podobě „Lite řízeného“ provedení a intuitivního webového rozhraní QSS. Správci tak mohou snadno nasazovat VLANy pro oddělení provozu, upřednostňovat důležitý provoz pomocí QoS a agregovat šířku pásma přes LACP.
„Řada QSW-L2110 zpřístupňuje vysokorychlostní sítě širšímu okruhu uživatelů,“ říká Ronald Hsu, produktový manažer společnosti QNAP. „Spojením vysoké propustnosti 10GbE s jednoduchou správou umožňujeme budovat stabilní síťovou infrastrukturu bez složitých protokolů a zajišťujeme, že rozpočet na IT se promítne přímo do vyšší produktivity.“
Tiché, úsporné a vhodné do kanceláře
Pro potřeby malých kanceláří a domácích studií je řada QSW-L2110 vybavena bezventilátorovým chlazením, které zajišťuje tichý provoz i při vysoké zátěži a eliminuje rušivý hluk během práce. Switche podporují také standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), což snižuje spotřebu energie a provozní náklady při zachování vysokorychlostního připojení.
- Podívejte se na další řízené a neřízené switche QNAP: https://www.qnap.com/go/product/compare-switches
- Více informací o produktech QNAP najdete na stránkách www.qnap.com.