QNAP představil vysoce výkonný 8jádrový 10GbE NAS TS-855X, pomůže podnikům při zavádění hybridních úložných řešení a vysokorychlostních virtualizačních aplikací

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, představuje nový NAS TS-855X, který poskytuje hybridní úložiště s dvanácti pozicemi pro 3,5“ pevné disky a dvěma pozicemi pro 2,5“ SSD disky. Je vybaven 8jádrovým procesorem Intel® Atom® C5125 2,8 GHz s technologií Intel® QAT a SR-IOV, podporuje až 128 GB paměti DDR4 a je vybaven síťovými porty 10GbE/2,5GbE. Kapacitu úložiště lze flexibilně rozšířit a síťové rozhraní lze upgradovat na 25GbE instalací kompatibilní karty PCIe. Díky komplexním aplikacím pro podnikové zálohování, virtualizaci a kybernetickou bezpečnost mohou malé a střední podniky dosáhnout vysoce výkonných, vysokorychlostních a vysoce škálovatelných úložišť a virtualizačních prostředí s nejnižšími celkovými náklady na vlastnictví.

„Řada NAS s hybridním úložištěm HDD/SSD od společnosti QNAP pomáhá malým a středním podnikům získat ideální rovnováhu mezi výkonem a náklady,“ uvedl Andy Chuang, produktový manažer společnosti QNAP. Dodává: „Hybridní 8pozicový model TS-855X s 8jádrovým procesorem, hardwarovou akcelerací, připojením 10GbE/2,5GbE a možností rozšíření pomocí PCIe je nejmodernějším a cenově nejvýhodnějším řešením pro ukládání a zálohování dat pro malé a střední podniky.“

Zařízení TS-855X se dodává se čtyřmi sloty UDIMM DDR4 (s předem nainstalovanými 8 GB paměti), do kterých lze nainstalovat až 128 GB RAM pro podporu rozsáhlejšího multitaskingu a náročnějších úloh. Podporována je také paměť ECC (Error-Correcting Code), která zařízení dodá výkon a spolehlivost na serverové úrovni pro robustní podniková IT prostředí. NAS je vybaven jedním portem 10GbE a dvěma porty 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G), které lze pomocí funkce SMB Multichannel spojit pro přenosovou rychlost až 5 Gb/s. Dva integrované sloty M.2 PCIe NVMe zajišťují podporu SSD cache, rychlého datového svazku nebo automaticky stupňovaného úložiště Qtier™ (k dispozici v systému QTS) pro další zvýšení výkonu NAS. Díky dvěma slotům PCIe Gen 3 x4 mohou uživatelé do NAS instalovat síťové karty 10GbE/25GbE a využívat SR-IOV pro lepší propustnost I/O. Řada TS-855X je certifikována pro virtualizační úložiště VMware® vSphere a Microsoft® Hyper-V. Podniky mohou flexibilním připojením rozšiřujících jednotek QNAP JBOD k TS-855X dosáhnout obrovské úložné kapacity a splnit tak požadavky na dlouhodobé ukládání a archivaci s maximální návratností investic.

Model TS-855X představuje univerzální řešení pro zálohování a obnovu podporující všestranné cloudové služby pro snadné vytvoření hybridního cloudu. Pracovníci IT mohou pravidelně pořizovat snímky a chránit tím NAS před ransomwarem a vytvářet virtuální privátní sítě pomocí služby QVPN pro bezpečný vzdálený přístup k datům. Pomocí aplikace Virtualization Station lze hostovat virtuální počítače se systémy Windows®, Linux®, UNIX® a Android™. Aplikace Container Station umožňuje spouštět kontejnery Docker®, LXD a Kata. Uživatelé mohou v App Center najít a nainstalovat množství aplikací a rozšířit tak aplikační potenciál NAS. NAS TS-855X je standardně vybaven operačním systémem QTS a pro větší spolehlivost a integritu dat jej lze flexibilně přepnout na operační systém QuTS hero na bázi ZFS.

Klíčové specifikace