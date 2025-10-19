QNAP uvádí řadu QSW 3000 – 5portový plně 10GbE Lite-managed switch: ultra efektivní upgrade na vysokorychlostní síť 20 Gb/s

QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložišť, dnes uvádí nový 5portový plně 10GbE Multi-Gig/optický Lite-managed switch QSW-L3205-1C4T. Se čtyřmi porty 10GbE Multi-Gig RJ45 a jedním kombinovaným portem 10GbE SFP+/RJ45 maximalizuje QSW-L3205-1C4T výkon sítě při minimálních nákladech, což z něj činí nejúspornější volbu pro malé studia a tvůrce, kteří přecházejí z neřízených na Lite-managed switche.
„Pro malá studia je největší obavou, když se úlohy editace a zálohování navzájem zpomalují,“ uvedl Ronald Hsu, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „S uvedením našeho druhého Lite-managed switche QSW-L3205-1C4T nabízíme kompaktní a cenově efektivní řešení s menším počtem portů, které stále splňuje reálné potřeby. Nejenže efektivně agreguje šířku pásma, ale také využívá VLAN a QoS k segmentaci různých pracovních postupů a nastavení priorit – což zajišťuje nepřerušenou editaci a spolehlivější zálohování. Malý switch může zajistit vysoce efektivní a stabilní síťové prostředí.“
Klíčové vlastnosti QSW-L3205-1C4T
- Plně 10GbE vysokorychlostní přenos: Obsahuje pět plně 10GbE portů s celkovou přepínací kapacitou 100 Gb/s. Čtyři porty RJ45 podporují Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) a poskytují stabilní výkon 10GbE při použití kabelů Cat 6a (nebo lepších) – ideální pro úlohy s vysokou šířkou pásma, jako je střih videí a zálohování.
- Flexibilní kombinované porty: 1x kombinovaný port SFP+/RJ45, přičemž porty SFP+ jsou zpětně kompatibilní s moduly SFP 1G. Snadné propojení optických a metalických zařízení v různých prostředích a pro rozšířené uplinky.
- LACP: Agregace šířky pásma až 20 Gb/s, ideální při použití s QNAP NAS pro slučování portů nebo SMB Multichannel pro výrazné zvýšení výkonu zálohování a přenosu médií.
- QoS: Předem optimalizované pro VoIP, streamování a zálohování. Snadná konfigurace, která urychluje a zjednodušuje nasazení.
- VLAN pro bezpečnou segmentaci: Rychlé nastavení VLAN prostřednictvím QSS pro izolaci provozu a zlepšení zabezpečení sítě s minimální konfigurací.
- Podpora Jumbo Frame: Podporuje Jumbo Frame až do 12K bajtů – více než podobné modely –, což zvyšuje stabilitu a přenosy velkých souborů na NAS.
- IGMP Snooping pro plynulejší vícesměrové vysílání: Efektivně řídí víceproudový provoz mezi NAS a NVR, čímž zajišťuje plynulý výkon při dozorování i přehrávání médií.
- QNAP Switch System (QSS) s Qfinder Pro: Snadné vyhledání, konfigurace a správa QSW-L3205-1C4T. Podporuje online aktualizace firmwaru pro bezproblémovou údržbu.
- Bezvětrákové stolní provedení: Kompaktní rozměry s efektivním pasivním chlazením, bezvětrákový provoz zajišťuje tichý chod – ideální pro umístění na kancelářské stoly nebo do kreativních prostor – a zároveň zachovává stabilitu i příjemné prostředí.
Další informace o řízených/neřízených switchích QNAP najdete na adrese https://www.qnap.com/go/product/compare-switches.
Další informace můžete získat a na kompletní sortiment společnosti QNAP se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.