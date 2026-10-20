Jak zazimovat chytrou zahradní elektroniku, aby vám sloužila dlouhé roky

Příroda už se začíná připravovat na zimní období a pokud máte chytré sekačky, roboty na čištění bazénu a další smart zařízení, měli byste i vy připravit tyto produkty na zazimování. I přesto, že je zazimování velmi jednoduché, mnoho lidí jej podceňuje nebo jej udělá špatně a poté si zbytečně zkracují životnost svých produktů. Já postupuji následovně a vzhledem k tomu, že se jedná o postup výrobce, je to ten nejlepší možný způsob. Ještě když jsou produkty venku na zahradě, provedu jejich aktualizaci, aby odpočívali s nejnovějším software, který je aktuálně dostupný. Následuje ta nejdůležitější část. Těsně předtím, než dám produkty do garáže, kde odpočívají přes zimu, nabiji je podle postupu výrobce.
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Obecně platí, že je nejlepší nechat odpočívat robotickou sekačku nebo robot na čištění bazénu s baterií nabitou mezi 80-100 % kapacity. Zatím co výrobce u mé sekačky segway navimow i105e výslovně uvádí, že ji mám nechat nabít na 85% u vysavače Spino E1 je to podle výrobce ideální na 100%. Podívejte se tedy ideálně do návodu a pokud jej nemůžete najít, platí, že nabití na 80 – 100% je to nejlepší co můžete pro svůj produkt udělat předtím, než jej budete skladovat. Pokud pro vás znamená zazimování to co pro mě, tedy období maximálně pěti měsíců, pak u většiny produktů stačí během tohoto období jedno připojení na nabíječku a opětovné dobití. Když na to zapomenete, žádná tregédie se nestane, ale rozhodně je to lepší.
Pokud již máte nabito, je potřeba produkty před zazimováním pořádně vyčistit a odmontovat vše, co jde odmontovat, jako jsou například žiletky pro sekání trávy. Kromě vody je dobré na plastové části použít detailer nebo přípravek na plasty, který používáte na své auto. Následně už jen stačí vše uložit na suché místo, například do garáže nebo zahradního domku. Takto vaše produkty přečkají zimu a jejich baterie bude trpět co nejméně. Důležité je stihnout zazimování před prvními mrazy, protože mínusové teploty jsou to nejhorší, co může vaši baterii potkat. Věřte, že pokud budete produkty zazimovávat tímto způsobem, budou vám sloužit dlouhé roky a jejich baterie bude stále fit. Pokud pak máte venkovní zásuvky s vlastní pojistkou přímo pro tyto produkty, samozřejmě neuškodí je před zimou vypnout pomocí pojistek. Obecně pak doporučuji opravdu důkladně zkontrolovat, zda je vaše zahradní elektronika skutečně 100% vypnutá. Mnohé produkty totiž mají nejrůznější „stand-by“ režimy, které jsou ale přes zimu samozřejmě nesmyslné.