Apple vám o této novince iPhone 18 Pro všechno neřekl! Tři Live Activities mají jeden zásadní háček

Jednou z nejviditelnějších změn iPhone 18 Pro a 18 Pro Max je zmenšený Dynamic Island, díky kterému dokáže iOS 27 zobrazit až tři Live Activities současně. U předchozích generací byl přitom maximem souběh dvou aktivit, takže Apple při představení novinky prezentoval tuto změnu jako další možnost, jak mít přehled o větším množství věcí najednou. Jak se ale nyní ukazuje, fungování má jeden poměrně zásadní háček. Třetí pozici totiž nemůže využít libovolná aplikace.
Na omezení upozornil leaker a průzkumník kódu pdfu, který v posledních týdnech vytahuje z útrob softwaru Applu jednu zajímavost za druhou. Podle jeho zjištění může třetí Live Activity v Dynamic Islandu na iPhone 18 Pro pocházet pouze ze systému, což jinými slovy znamená, že může jít například o právě přehrávanou hudbu prostřednictvím Now Playing nebo navigaci, nikoliv však o třetí Live Activity vytvořenou další aplikací třetí strany.
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Tři ano, ale ne úplně podle vašich představ
V praxi to znamená, že pokud máte například současně spuštěné Live Activities dvou aplikací třetích stran, další podobnou aktivitu už do Dynamic Islandu jednoduše nedostanete. Třetí místo se využije pouze v případě, že se k nim přidá podporovaná systémová aktivita. Pokud jste tedy po představení iPhone 18 Pro očekávali, že budete moci v Dynamic Islandu sledovat třeba průběh tří různých událostí z trojice aplikací, iOS 27 vám to alespoň prozatím neumožní.
Apple přitom při zářijovém představení iPhone 18 Pro skutečně propagoval podporu až tří Live Activities najednou, podrobněji ale tehdy nevysvětlil, jaká pravidla pro jejich kombinování platí. Právě proto si omezení všimla řada uživatelů až nyní, když se jim ani po několika týdnech používání nepodařilo trojici aktivit aplikací třetích stran v Dynamic Islandu zobrazit.
Zda jde pouze o současné softwarové omezení iOS 27, které Apple v budoucnu odstraní, nebo chce třetí pozici dlouhodobě rezervovat pro systém, zatím není jasné. Hardwarově každopádně nový Dynamic Island prostor pro tři aktivity nabízí. Jen jej zatím nemůžete využít úplně tak svobodně, jak by se podle prezentace Applu mohlo zdát. Osobně si však myslím, že toto omezení vlastně nějak zásadně nevadí. Sám jsem totiž tři Live Activities nebo chcete-li živé aktivity využil vlastně jen ve chvíli, kdy jsem funkci testoval pro recenzi iPhone 18 Pro. Reálné využití podobné vychytávky je ale za mě docela malé.