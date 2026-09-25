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Jakou nabíječku pro iPhone 18 Pro: Kdy stačí stará a kdy má smysl nová

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Letošní generace iPhone posouvá limity drátového napájení na novou úroveň. Telefon jste totiž schopni nabít kabelem z 0 na 50 % za pouhých 15 minut. Pro dosažení maximální možné rychlosti nabíjení nového iPhone 18 Pro však potřebujete napájecí adaptér s výkonem alespoň 60 W a podporou technologie Adjustable Voltage Supply (AVS). Pro běžné „noční“ dobíjení vám bez problémů poslouží i starší příslušenství. Správný výběr adaptéru tak dokáže ušetřit desítky minut drahocenného času.

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Co iPhone 18 Pro skutečně vyžaduje

Nejnovější modely z řady Pro jsou vybaveny moderním portem USB-C a podporují protokoly pro extrémně rychlé nabíjení. Dřívější generace měly svůj „nabíjecí strop“ poměrně nízko, u iPhonu 18 Pro Apple oficiálně deklaruje schopnost dosáhnout 50 % kapacity baterie za pouhých 15 minut. Aby telefon tento plný potenciál odemkl, potřebuje 60W nebo silnější adaptér, který navíc disponuje technologií Power Delivery 3.2 a Adjustable Voltage Supply (AVS) pro dynamické řízení napětí. Pokud použijete starší adaptér s klasickým velkým USB-A portem, systém automaticky omezí příjem energie na naprosté minimum, aby chránil baterii před přehřátím.

Adaptér a kabel jako úzké hrdlo

Základním pravidlem je, že rychlost nabíjení se odvíjí od nejslabšího článku v celém nabíjecím „řetězci“ – tedy buď od nabíječky, nebo od kabelu. Jinými slovy, pokud je nabíjecí adaptér dostatečně výkonný, ale kabel rychlé nabíjení nezvládá, maximální možné rychlosti právě kvůli omezením kabelu nedosáhnete. Přibalený USB-C kabel přímo v krabičce od iPhone 18 Pro je nicméně pro tyto účely naprosto dostatečný, jelikož plynule propustí požadovaný 60W výkon. Myslete tedy na to, že jen nabíjecí adaptér nestačí a když už budete chtít z iPhone 18 Pro (Max) vymáčknout maximální rychlost nabíjení, nespoléhejte na levné, nekvalitní kabely, protože jejich technické limity mohou nabíjení značně omezit.

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Propastné rozdíly v rychlosti

V praxi se naplno ukazuje, jaký smysl má investice do nového příslušenství. Pokud sáhnete po standardním adaptéru, který Apple dříve přibaloval a mnozí ho mají stále doma, nabíjení se znatelně protáhne. Místo bleskových 15 minut budete na padesátiprocentní nabití čekat více než půl hodiny. Ještě horší situace nastává u starých 5W kostiček, kde se plné nabití protáhne na několik hodin.

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Pokud nabíjíte telefon výhradně v noci během spánku, investice do silnějšího 60W adaptéru nedává z hlediska uživatelského zážitku velký smysl, protože ráno budete mít vždy plně nabito i s tou nejobyčejnější a pomalejší nabíječkou. Pokud však žijete energicky, často cestujete a spoléháte na okamžité doplnění procent během ranní sprchy nebo rychlé kávy, nákup moderního 60W adaptéru s podporou AVS bude představovat posun ve vašem každodenním fungování s iPhonem.

Kdybychom pak měli doporučit konkrétní typ nabíjecího adaptéru, díky kterému dokážete iPhone 18 Pro (Max) nabít maximální rychlostí, požadavky na rychlonabíjení nepřekvapivě splňuje 40w dynamický napájecí Apple adaptér s maximálním výkonem 60W. Levnější variantou, která by měla požadavky Apple splňovat, je pak třeba podle technických specifikací řada nabíječek AlzaPower Ultimate. V jejich popisu ale musíte vidět podporu AVS a PD 3.2.

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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