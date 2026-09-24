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Tato varianta iPhone 18 Pro Max může při extrémní zátěži výrazně zpomalit

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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U nového iPhonu 18 Pro Max s nejvyšší kapacitou 1 TB může za specifických okolností dojít k citelnému propadu rychlosti zápisu dat. Detailní rozbor hardwarového kanálu Homolab na platformě Bilibili ukázal, že za tím stojí typ použitých paměťových čipů. Apple totiž u modelů s velkou kapacitou nasadil technologii QLC (Quad-Level Cell) namísto dosud běžnějších čipů TLC (Triple-Level Cell).

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Rozdíl mezi paměťmi TLC a QLC

512GB varianta iPhonu 18 Pro Max spoléhá na osvědčené TLC paměti, které ukládají 3 bity na paměťovou buňku, 1TB model využívá hustší čipy QLC ukládající 4 bity na buňku. QLC technologie sice výrobcům umožňuje nabídnout vyšší kapacitu za nižší výrobní náklady, ale z podstaty fungování nabízí pomalejší zápis a nižší životnost buněk, protože při každé změně jediného bitu je nutné přepsat všechny čtyři.

Aby uživatelé pomalejší technologii nepocítili, Apple v úložišti používá systém vyrovnávacích pamětí. První linii tvoří blesková SLC mezipaměť s propustností kolem 3 000 MB/s, která bez potíží pokryje naprostou většinu běžných požadavků. Jakmile se zaplní, nastupuje sekundární TLC buffer s rychlostí zhruba 578 MB/s. Pokud ale i ten dojde, data se začnou zapisovat přímo do samotných buněk QLC. V ten okamžik padá rychlost na hodnoty mezi 79 MB/s a 25 MB/s.

U disku zaplněného ze 60 % se situace zhoršuje ještě rychleji. Volná kapacita pro rychlou SLC mezipaměť se zmenší z původních zhruba 250 GB na pouhých 58 GB, což oslabí i TLC nárazník. Při totálním zahlcení v testu pak rychlost klesla dokonce až na extrémní 1,1 MB/s.

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Běžný uživatel na problém nenarazí

Tato čísla však vzešla ale z umělého laboratorního testu, ve kterém program sypal na disk nepřetržitě stovky gigabajtů dat. V reálném životě nemá běžný majitel šanci telefon takto potrápit. Obvyklé fungování systému, fotografování, stahování aplikací ani hraní her rychlou mezipaměť nevyčerpá. Jedinou teoretickou výjimkou by mohlo být nepřetržité nahrávání videa v nejvyšším datovém toku trvající půl hodiny v kuse nebo gigantické kabelové přenosy dat, což jsou v praxi naprosté výjimky. Výše zmíněné tedy žádnou kontroverzí není. Co naopak uživatelům vrásky na čele dělá, jsou restarty, se kterými momentálně bojují majitelé nejen nových iPhone 18 Pro, tak i Apple Watch.

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Diskuze
iPhone 18 Pro Max

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