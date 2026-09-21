Majitelé nových Apple Watch 12 a Ultra 4 hlásí samovolné restarty

Zdá se, že iPhone 18 Pro (Max) není jediným Apple produktem, který se potýká s problémy čerstvě po startu prodejů. Čím dál tím víc majitelů Apple Watch 12 a Ultra 4 totiž hlásí, že se jejich hodinky samovolně čas od času restartují a to navíc při nejrůznějších činnostech. V některých případech pak dokonce ve chvíli, kdy s hodinkami nikdo aktivně nepracuje, což je možná nejzvláštnější.
První hlášení se na fóru MacRumors začala objevovat prakticky okamžitě po pátečním zahájení prodeje. Naštvaní majitelé nových hodinek hlásí restarty například při používání Siri AI, úpravě ciferníků, spuštění Map nebo App Store, zahájení telefonního hovoru či zaznamenávání tréninku. Společný spouštěč tedy na první pohled neexistuje a některým uživatelům se Apple Watch restartovaly také v nečinnosti.
Podstatně zajímavější jsou však diagnostická data, ze kterých vyplývá, že nejméně čtyři majitelé zveřejnili záznamy „panic-full“, které ukazují na stejný problém související s Apple Neural Engine. Ten se má přibližně na dvě sekundy zaseknout, na což následně zareaguje ochranný mechanismus systému vyvoláním kernel panic a restartem hodinek.
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Problém se navíc neobjevuje pouze na systému, se kterým Apple Watch dorazily z výroby. Někteří majitelé jej totiž zaznamenali také po instalaci aktualizace watchOS 27 dostupné hned v první den prodeje a i na betě. Nepomohlo dokonce ani kompletní vymazání hodinek a jejich nastavení jako nového zařízení. A co víc, jeden majitel Series 12 tvrdí, že stejný problém zaznamenal i u náhradního kusu, takže se zdá, že se jedná o poměrně rozsáhlý problém.
V době psaní tohoto článku bylo na fóru MacRumors, ze kterého vycházíme, kolem 30 příspěvků od majitelů, přičemž další podobná hlášení lze najít na Reddit nebo komunitním fóru Apple. Zde je nicméně potřeba jedním dechem dodat, že určitě nejde říci, že každé hodinky jsou podobným problémem zasaženy, protože příspěvků okolo chyby zatím není nějak závratně mnoho. Apple se k celé záležitosti nicméně zatím oficiálně nevyjádřil a my tak můžeme jen spekulovat nad tím, zda už začal s problémem něco dělat či nikoliv.