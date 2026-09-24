Nový šéf Apple prozradil, co si myslí o Vision Pro a jeho budoucnosti

Nově jmenovaný šéf Apple John Ternus čelil v posledních týdnech kritice za propouštění zaměstnanců v divizi Apple Vision Pro. V rozhovoru pro francouzský pořad Clique TV na stanici Canal+ však na přímý dotaz, zda považuje headset za propadák, reagoval jeho obhajobou. Zařízení je podle něj naprosto úžasné a nachází se teprve na samém počátku dlouhé cesty, což přirovnal k rané éře osobních počítačů.
Od nadšenců k chirurgům na sále
Ternus přiznal, že aktuální uživatelskou základnu tvoří primárně technologičtí nadšenci, ale vyzdvihl rostoucí přesah do profesionální sféry. Jako konkrétní příklad uvedl využití headsetu ve zdravotnictví, kde jej chirurgové začínají nosit přímo na operačních sálech. Prostorový počítač je pro ně při práci s daty zásadně lepším nástrojem než klasický monitor stojící opodál. Právě v postupném objevování nových případů užití vidí Ternus pro Vision Pro velmi zářnou budoucnost.
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Inženýr v čele pětibilionové firmy
V rozhovoru padla i otázka na Ternusovo inženýrské zázemí. Jeho předchůdce Tim Cook byl totiž známý spíše jako provozní a dodavatelský expert než produktový vizionář. Ternus však odmítá, že by jeho nástup znamenal pro Apple radikální změnu kurzu. Zaměření na inovace, samotné produkty a především na zákazníky podle něj zůstává ve firmě zakotveno od samého počátku.
„Pro produkty dýchám a miluji stavění nových věcí. Proto jsem ve firmě tak dlouho a proto svou práci miluji. Nevnímám to jako nějakou radikální změnu, prostě se jen nemohu dočkat budoucnosti,“ uzavřel Ternus, který nyní řídí technologický kolos s tržní hodnotou 5 bilionů dolarů. Apple Vision Pro si dnes jen těžko může hledat cílovou skupinu. Zařízení je drahé a má několik zásadních kompromisů. Co naopak může být zajímavé jsou již dlouho spekulované chytré brýle, na kterých má Apple momentálně pracovat a mj. kvůli kterým se rozhodl pozastavit práce na chytrém AI přívěšek.