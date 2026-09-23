Zloději iPhone budou mít brzy smůlu. Apple chystá geniální ochranu proti vytržení telefonu z ruky

Apple podle všeho stále pracuje na velmi zajímavé bezpečnostní funkci, která by mohla výrazně zkomplikovat život zlodějům iPhone. Její princip je přitom až překvapivě jednoduchý, ale zároveň si troufám říci, že docela fascinující. Apple chce konkrétně zajistit to, že pokud vám někdo odemčený iPhone vytrhne z ruky a pokusí se s ním utéct, telefon by měl tuto situaci automaticky rozpoznat a okamžitě se zamknout. Zloděj by tak sice stále měl váš iPhone, ale už ne přístup k jeho obsahu.
O této novince jsme poprvé slyšeli už před několika měsíci, kdy byly odkazy na ni objeveny v kódu tehdy testovaných operačních systémů. Funkce se sice nakonec nestala součástí iOS 27, nicméně nejnovější zjištění ukazují, že Apple její vývoj rozhodně nevzdal a stále na ní pracuje.
Systém má využívat gyroskop, akcelerometr a další senzory iPhone k rozpoznání pohybu typického pro situaci, kdy někdo telefon náhle vytrhne majiteli z ruky. Apple navíc počítá také se spoluprací s Apple Watch. Pokud tedy hodinky zaznamenají, že se spárovaný iPhone velmi rychle vzdálil od zápěstí svého majitele, bude to další signál, že mohlo dojít ke krádeži.
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Ve chvíli, kdy iPhone vyhodnotí pohyb jako vytržení, automaticky se zamkne a aktivuje ochranu Stolen Device Protection. Ta už dnes přidává další bezpečnostní vrstvu například při přístupu k uloženým heslům a platebním údajům nebo při změně hesla Apple Account. U některých citlivých operací vyžaduje biometrické ověření a mimo známá místa zavádí také bezpečnostní prodlevu.
Smysl celé novinky je jasný především ve chvíli, kdy zloděj ukradne právě odemčený telefon. Pokud vám totiž někdo jednoduše vezme zamčený iPhone z kapsy, k jeho datům se stejně nedostane. Vytržení právě používaného telefonu z ruky ale může útočníkovi dát přístup k otevřeným aplikacím a dalším informacím ještě předtím, než zařízení stihnete vzdáleně zabezpečit. Podobnou technologii už mimochodem nabízí Android pod názvem Theft Detection Lock. Apple tedy nebude první, kdo s tímto nápadem přišel, jeho řešení by ale mohlo těžit právě z propojení iPhone a Apple Watch.
Kdy přesně se novinka dostane mezi uživatele, zatím jasné není. Nicméně to, že se stopy jejího vývoje objevují i nadále, ale naznačuje, že ji Apple nezahodil. A osobně doufám, že se jí skutečně dočkáme. Je to totiž funkce, kterou možná nikdy nepoužijete, ale ve chvíli, kdy ji potřebovat budete, vám může zachránit pořádný problém.