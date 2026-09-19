Tento nenápadný přepínač v iOS 27 dokáže výrazně urychlit posílání fotek ve Zprávách

Posíláte někomu fotografii přes Zprávy a místo okamžitého doručení sledujete dlouhé kolečko odesílání? Apple má pro podobné situace velmi chytré řešení, které se poprvé objevilo už v iOS 26 a bez problémů funguje také v aktuálním iOS 27. Jde přitom o funkci schovanou poměrně hluboko v Nastavení, takže o ní spousta uživatelů vůbec nemusí vědět.
Funkce se jmenuje Posílat náhledy fotek v nízké kvalitě a její princip je jednoduchý. Když přes Zprávy odešlete fotografii, iPhone může nejprve příjemci doručit její menší a datově podstatně úspornější verzi. Ta se objeví prakticky okamžitě a plné rozlišení se následně stáhne na pozadí.
V praxi je to velmi příjemné hlavně při horším mobilním připojení. Příjemce nemusí čekat, než se přes pomalou síť protlačí několikamegabajtový originál, aby vůbec zjistil, co mu posíláte.
Jak rychlejší posílání fotek zapnout
Postup je v iOS 27 velmi jednoduchý. Na iPhonu otevřete Nastavení → Aplikace → Zprávy a zde aktivujte položku Posílat náhledy fotek v nízké kvalitě. Od této chvíle už nemusíte dělat vůbec nic. Funkce pracuje automaticky při odesílání fotografií přes Zprávy a iPhone podle situace nejprve pošle menší náhled a poté originál.
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Hodí se i při cestování
Ještě zajímavější je kombinace s Režimem malého objemu dat. Ten můžete pro mobilní připojení aktivovat v Nastavení → Mobilní data → vybraná SIM → Režim dat. U Wi-Fi jej najdete po klepnutí na informační ikonu vedle konkrétní sítě.
Pokud je Režim malého objemu dat aktivní, iPhone může odeslat pouze úsporný náhled namísto původní fotografie. To se hodí například v zahraničí, při používání omezeného datového tarifu nebo jednoduše všude tam, kde nechcete kvůli několika fotografiím spotřebovat zbytečně velké množství dat.
Má to samozřejmě jeden háček. Náhled může při bližším pohledu působit rozmazaněji nebo lehce pixelovaně. Jakmile ale iPhone může odeslat plnou verzi, fotografie se nahradí kvalitnějším originálem. Pokud tedy přes Zprávy posíláte fotky často, jde o jednu z těch nenápadných funkcí iOS 27, kterou se rozhodně vyplatí alespoň vyzkoušet.