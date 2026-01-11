Zavřít reklamu

Naučte se ve Fotkách na iPhonu zkopírovat kamkoliv objekt

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Věděli jste, že na iPhonu můžete snadno „vystřihnout“ hlavní objekt z fotky a použít ho třeba ve zprávě? Stačí pár vteřin a máte originální samolepku nebo výřez bez složitého upravování.

Aplikace Fotky nabízí kromě klasického ořezu a filtrů i možnost samostatně pracovat s hlavním objektem na fotce — například s osobou, zvířetem nebo předmětem v popředí. Tato funkce je ideální, pokud chcete rychle vytvořit unikátní sticker, použít objekt v jiné aplikaci nebo ho poslat kamarádům.

Velkou výhodou je, že vše probíhá přímo v aplikaci Fotky — nepotřebujete žádný speciální editor. Stačí fotku otevřít, prstem označit hlavní motiv a během okamžiku s ním můžete dál pracovat podle potřeby.

Jak zkopírovat objekt ve Fotkách

  • Otevřete aplikaci Fotky na iPhonu a najděte snímek, ze kterého chcete objekt vyjmout.
  • Dlouze podržte prst přímo na hlavním objektu na fotce — telefon ho automaticky rozpozná.
  • Po chvilce se kolem objektu zobrazí jemná animace.
  • V nabídce, která se objeví, vyberte možnost Kopírovat.
  • Objekt můžete ihned vložit do jiné aplikace — například do zprávy, e-mailu nebo poznámek.
  • Pokud chcete, můžete ho také přetáhnout rovnou do jiné aplikace, když máte aktivní multitasking.
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 1
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 2
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 3
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 4
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 5
Safari iOS Zkopirovani objektu Safari iOS Zkopirovani objektu 6
Vstoupit do galerie

Kopírování objektu přímo ve Fotkách je rychlý a zábavný způsob, jak pracovat s fotkami jinak než jen pomocí filtrů a ořezu. Zkopírovaný objekt můžete použít ve Zprávách, ale také v řadě jiných aplikací.

