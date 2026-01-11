Naučte se ve Fotkách na iPhonu zkopírovat kamkoliv objekt

Věděli jste, že na iPhonu můžete snadno „vystřihnout“ hlavní objekt z fotky a použít ho třeba ve zprávě? Stačí pár vteřin a máte originální samolepku nebo výřez bez složitého upravování.
Aplikace Fotky nabízí kromě klasického ořezu a filtrů i možnost samostatně pracovat s hlavním objektem na fotce — například s osobou, zvířetem nebo předmětem v popředí. Tato funkce je ideální, pokud chcete rychle vytvořit unikátní sticker, použít objekt v jiné aplikaci nebo ho poslat kamarádům.
Velkou výhodou je, že vše probíhá přímo v aplikaci Fotky — nepotřebujete žádný speciální editor. Stačí fotku otevřít, prstem označit hlavní motiv a během okamžiku s ním můžete dál pracovat podle potřeby.
Jak zkopírovat objekt ve Fotkách
- Otevřete aplikaci Fotky na iPhonu a najděte snímek, ze kterého chcete objekt vyjmout.
- Dlouze podržte prst přímo na hlavním objektu na fotce — telefon ho automaticky rozpozná.
- Po chvilce se kolem objektu zobrazí jemná animace.
- V nabídce, která se objeví, vyberte možnost Kopírovat.
- Objekt můžete ihned vložit do jiné aplikace — například do zprávy, e-mailu nebo poznámek.
- Pokud chcete, můžete ho také přetáhnout rovnou do jiné aplikace, když máte aktivní multitasking.
Kopírování objektu přímo ve Fotkách je rychlý a zábavný způsob, jak pracovat s fotkami jinak než jen pomocí filtrů a ořezu. Zkopírovaný objekt můžete použít ve Zprávách, ale také v řadě jiných aplikací.