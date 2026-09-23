Tim Cook se sešel s Ursulou von der Leyen. Řešili nový zákaz sociálních sítí pro děti v EU

Tim Cook už sice není šéfem Apple, od světové politiky se ale rozhodně nevzdálil. Nový předseda představenstva společnosti se totiž tento týden setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, přičemž jedním z hlavních témat jejich rozhovoru byla ochrana dětí na internetu a nově navržený EU KIDS Act.
Setkání proběhlo v New Yorku během Valného shromáždění OSN. Von der Leyen následně uvedla, že s Cookem diskutovala právě o EU KIDS Act a že se shodli na důležitosti ochrany soukromí, bezpečnosti a zabezpečení dětí. Podle ní technologické společnosti přinášejí společnosti obrovské výhody, zároveň tak ale musí činit způsobem, který dává rodičům větší kontrolu.
Good discussion with @tim_cook in the margins of UNGA.
We discussed the EU Kids Act, and agreed on the importance of privacy, safety and security for children.
Tech companies innovate and bring huge benefits to our society.
They must do so in a way that empowers parents and… pic.twitter.com/Ygv2x8893X
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 21, 2026
EU chce výrazně omezit sociální sítě pro děti
EU KIDS Act představila Evropská komise teprve minulý týden a pokud návrh projde legislativním procesem, přinese poměrně zásadní změny. Děti mladší 13 let by totiž podle něj sociální sítě nemohly používat vůbec, zatímco mezi 13 a 15 lety by k nim mohly přistupovat pouze prostřednictvím účtů nastavených a spravovaných rodiči či opatrovníky. Samostatný účet by byl možný od 15 let.
Pravidla se ale netýkají jen věkové hranice. Pro uživatele mladší 18 let mají platformy povinně zavést bezpečnější prostředí, omezit návykové prvky a zpřísnit například možnosti kontaktování dětí cizími lidmi. Speciální pravidla mají platit také pro AI chatboty a další digitální služby. Návrh nyní musí projít dalším legislativním procesem EU.
Pro Cooka jde přitom během několika dní už o druhé podobně zaměřené setkání. Nedávno totiž v Apple Parku jednal s australským premiérem Anthonym Albanesem, jehož země už omezení sociálních sítí pro děti zavedla.
Právě jednání se světovými politiky má být jedním z Cookových hlavních úkolů poté, co začátkem září opustil pozici CEO Apple. Společnost při změně vedení výslovně uvedla, že se bude jako výkonný předseda nadále podílet mimo jiné na komunikaci s politiky po celém světě. A podle prvních týdnů v nové funkci to vypadá, že této části své práce se věnuje opravdu naplno, takže je jen otázkou času, kdy začne svět sklízet první pomyslné ovoce.
Super Time Apple 👍 Zakaz kidos socky do 18ti