Příběh skládacího iPhone: Vývoj trval celé desetiletí, největším zastáncem byl Tim Cook

Pouhý den před očekávanou podzimní jablečnou keynote přinesla agentura Bloomberg zprávu, která do detailu mapuje dekádu trvající vývoj prvního skládacího telefonu od Applu. Reportér Mark Gurman odhalil zákulisní informace o tom, jak klíčovou roli v celém projektu sehrál Tim Cook, a přinesl také čerstvé podrobnosti o výsledné cenovce zařízení.
Inspirace v Číně
Inženýři v Applu začali s prvními koncepty skládacího telefonu už kolem roku 2016. Zásadní zlom však nastal v roce 2020, kdy se Tim Cook vrátil ze služební cesty po Číně. Podle zdrojů zevnitř společnosti byl Cook z ohebných zařízení až nezvykle nadšený a okamžitě začal tlačit na hardwarové týmy, aby vývoj výrazně urychlily.
O Cookovi bylo přitom dlouhodobě známo, že se do samotného navrhování a koncepce nových produktů téměř nezapojoval. O to větší váhu proto mělo jeho osobní zapojení. Cookovo nadšení dokonce kompletně otočilo směřování celého vývoje. Původně totiž Apple zvažoval začít se skládacím iPadem, ale Cook prosadil zaměření na iPhone. „Tim byl vůbec nejranějším a největším zastáncem tohoto zařízení. V Asii viděl skládací telefony na každém rohu a prohlásil, že Apple na tomto hřišti prostě musí hrát,“ prozradil jeden ze zdrojů.
Fotogalerie
Cena překročí dva tisíce dolarů
Zpráva se věnuje také cenovce. Společnost původně cílila na základní cenovku 1 999 dolarů. Rostoucí náklady na komponenty a akutní nedostatek paměťových modulů však v posledních týdnech donutily vedení Applu tyto plány přehodnotit.
Aktuální debaty směřují k tomu, že základní model vyjde na 2 199 dolarů (zhruba 50 tisíc korun bez daně). Nejvyšší paměťové konfigurace se pak mohou přiblížit až k hranici 3 000 dolarů. Pro srovnání, běžný základní iPhone dnes startuje na 799 dolarech a model iPhone 17 Pro na 1 099 dolarech. Zda se tato prémiová cenovka potvrdí, se dozvíme již brzy. Prémiové zařízení holt musí mít prémiovou cenovku. iPhone Ultra je nejočekávanějším produktem Applu za poslední roky a Apple si je toho dobře vědom. Zdroje uvádí, že si Apple objednal 10 milionů kusů. Jestli skutečně půjde na odbyt tak, jak Apple předpokládá, se dozvíme v nejbližších měsících.