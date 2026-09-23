Cena paliv: S touto aplikací budete tankovat levněji

Pokud jste v posledních dnech zavítali k čerpací stanici, určitě jste si všimli, že tankování začíná být znovu pořádně drahou záležitostí. Ceny benzínu i nafty v Česku výrazně rostou a především diesel už se na řadě míst pohybuje nepříjemně blízko hranice 50 Kč za litr. Aktuální data ukazují průměrnou cenu kolem 44,60 Kč za litr Naturalu 95 a přibližně 49 Kč za litr nafty. Jen během posledního týdne přitom benzín zdražil zhruba o korunu a diesel o více než 1,60 Kč za litr.
Růst navíc není otázkou pouze posledních několika dní. Česká národní banka už za srpen uváděla meziměsíční zdražení pohonných hmot o více než 7 %, přičemž meziročně byly ceny vyšší o 26 %. Vývoj na začátku září pak podle ČNB naznačoval, že zdražování ještě nemusí být u konce. V takové situaci se vyplatí před tankováním trochu hledat. Rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi totiž mohou dosahovat několika korun na litr, což už u plné nádrže dokáže znamenat úsporu v řádu stokorun.
iPumpuj a Pumpdroid ukážou ceny přímo v mobilu
Jednou z možností jsou aplikace iPumpuj pro iPhone a Pumpdroid pro Android, které využívají rozsáhlou databázi cen pohonných hmot v Česku. Každý den do ní podle provozovatelů přibývají tisíce aktuálních cen získávaných z veřejných zdrojů, přímo od čerpacích stanic a také od samotných uživatelů. Právě závislost na aktualizaci ze strany provozovatelů stanic je ale z mé zkušenosti i to největší slabinou, protože ne každý se aktualizacím věnuje. Nahlásit ceny mohou samozřejmě i řidiči, ale ani ti se této činnosti u některých stanic příliš nevěnují. Třeba ceny Verva 100 benzínu se aktualizují opravdu málo.
Aplikace dokážou automaticky najít čerpací stanice ve vašem okolí a zobrazit jejich ceny, vzdálenost, adresu i otevírací dobu. Seznam lze následně seřadit podle ceny nebo vzdálenosti, případně filtrovat podle konkrétního provozovatele. Vybrat si lze samozřejmě také druh paliva – od Naturalu přes diesel až po LPG nebo CNG.
Užitečná je rovněž možnost zobrazit pumpy přímo na mapě nebo na plánované trase a následně k vybrané stanici spustit navigaci. Pumpdroid navíc označuje stanice, kterým Česká obchodní inspekce udělila pokutu, takže při hledání nemusíte sledovat pouze samotnou cenu.
Právě teď mohou podobné aplikace dávat větší smysl než kdy jindy. Kvůli několika haléřům samozřejmě nemá cenu jezdit přes půl města, při rozdílu dvou nebo tří korun na litru už ale může být situace úplně jiná. U padesátilitrové nádrže totiž tři koruny rozdílu znamenají 150 Kč ušetřených při jediném tankování. A v době současných cen už to rozhodně není zanedbatelná částka.