Apple Park přišel o jednu ze svých dominant z návštěvnického centra

Pokud jste někdy navštívili Apple Park Visitor Center v Cupertinu, velmi pravděpodobně jste si vyzkoušeli jednu z jeho nejzajímavějších atrakcí. Apple zde totiž od otevření centra v roce 2017 nabízel speciální zážitek s rozšířenou realitou, díky kterému si návštěvníci mohli pomocí upravených tabletů iPad prohlédnout celý Apple Park úplně jiným způsobem. Po devíti letech je ale této atrakci konec.
Apple část Visitor Center už během letošního léta uzavřel s tím, že pracuje na blíže nespecifikovaném vylepšení obchodu. Prostor se nyní znovu otevřel a ukázalo se, co se za touto formulací skrývalo. AR prezentace Apple Park kompletně zmizela a její místo zabrala další prodejní plocha Apple Store. Původní atrakce přitom byla docela unikátní. Uprostřed prostoru se nacházel velký fyzický model Apple Park, na který se návštěvníci mohli dívat přes speciálně připravený iPad. Rozšířená realita následně model oživila a umožnila prozkoumávat jednotlivé části kampusu.
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Návštěvníci se díky tomu mohli dozvědět například více o přirozeném větrání hlavní budovy nebo obrovské instalaci solárních panelů. Jednou z nejefektnějších možností pak bylo virtuálně „zvednout“ celou střechu kruhové budovy a podívat se na uspořádání kanceláří uvnitř. Teď už ale na jejím místě najdete podstatně tradičnější Apple Store. Apple zde konkrétně vytvořil další prostor pro příslušenství a přidal přepracované stoly s vystavenými produkty.
Myslím si, že podobný krok je upřímně ze strany Apple docela nešťastný. Apple Park Visitor Center je totiž jedním z mála míst, kam se může běžný fanoušek Apple při návštěvě Cupertina podívat, a právě AR model byl něčím, co člověk v normálním Apple Store nezažil. Po devíti letech jej ale Apple evidentně považoval za přežitek a přednost dostal další prostor pro klasický prodej produktů.