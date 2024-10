Z Apple Parku v rozšířené realitě, který využívá fyzický model ve Visitor Center, vám spadne brada stejně jako nám!

Apple si ve svém Visitor Center připravil pro návštěvníky jednu opravdovou lahůdku. Kromě dobré kávy a posezení na terase s výhledem na Apple Park si zde totiž můžete prohlédnout celý Apple Park detailně pomocí rozšířené reality. Celou jednu část Visitor Centra totiž tvoří obří model Apple Parku. Ten přivedete k životu díky iPadům, které vám půjčí zaměstnaci Applu, jenž vám také ochotně ukáží, jak vše funguje.

Pokud se navíc zeptáte na nějaké detaily, jako například ve kterých místech má Tim Cook kancelář, nenápadně vám to prozradí. iPad si můžete půjčit na jak dlouho chcete a detailně si s ním prohlédnout celý model, který díky AR uvidíte probuzený k životu. Po každém, kdo si iPad půjčí, jej zaměstnanci očistí a vydezinfikují, aby byl připraven pro další zájemce. iPadů je na půjčení dostatek, takže by se vám ani ve špičce nemělo stát, že budete čekat.

To, co umí AR spolu s fyzickým modelem Apple Parku ,vidíte nejlépe na následujících videích. Celý park se probudí k životu a vy vidíte jednotlivé zaměstnance, auta zajíždějící na parkoviště, zaměstnance, kteří zrovna oddychují a tak podobně. Můžete si zvolit denní čas a prohlédnout si, v kolik hodin přesně jak vypadá Apple Park s ohledem na pohyb slunce a roční období. K dispozici je možnost sundat střechu a nahlédnout do jednotlivých podlaží, kde se můžete podívat na samotné kanceláře. Další zajímavostí je pak možnost podívat se jak Apple Park využívá solární energii a jakým způsobem je distribuována po celé budově a taktéž po okolních budovách.

Nechybí ani možnost podívat se na to, jakým způsobem fouká v okolí Apple Parku vítr a jak jej budova využívá k ochlazování. Vše je zpracováno do nejmenších detailů a vy máte jedinečnou a taktéž jedinou možnost, jak se podívat na samotný Apple Park, od kterého ve Visitor Center stojíte zhruba 100 metrů.

To, co umí AR Apple Parku je neskutečné, detaily zpracování a vše, co je možné s budovou dělat, je na zcela jiné úrovni, než u běžně dostupných aplikací v App Store, které využívají AR kit. Ostatně, podívejte se sami v našich videích a galerii. My jsme byli z modelu Apple Parku unešeni a to i přesto, že jsme měli možnost se na rozdíl od většiny ostatních podívat i přímo dovnitř samotného parku na vlastní kůži.