Apple kupuje českou mlékárnu Madeta! Eidam Pro je jen začátek, chystá se i sýrový Apple Park

Není tomu tak dávno, co se začalo proslýchat, že má Apple v dohledné době v plánu co nejvíce proniknout do domácností jablíčkářů skrze řadu Smart Home produktů. Jak se však zdá, do domácností nebude pronikat jen přes elektroniku, ale taktéž přes potraviny! Podle uniklé tiskové zprávy, která by se měla dnes objevit v jeho oficiálním Newsroomu, totiž koupil českou mlékárnu Madeta v rámci své snahy prosadit se na potravinářském trhu. A co víc, na pultech obchodů již seženete první vlaštovku, která vznikla právě pod dohledem Applu.

Konkrétně lze na pultech řetězce Albert sehnat nový sýr Eidam Pro, který láká na vyšší množství bílkovin – konkrétně na 34 gramů bílkovin ve 100 gramech sýra. Apple se tedy znovu snaží ukázat, že je schopen i zdánlivě obyčejné produkty povznést zajímavými vylepšeními na novou úroveň. Ostatně, vzpomeňme třeba na AirTagy, které sice nejsou prvními lokátory na světě, avšak díky integraci do sítě Apple Najít, byly alespoň zprvu suverénně nejvyužitelnějšími ze všech. Jak se tedy zdá, v potravinářském průmyslu půjde Apple podobným směrem a než aby přicházel s úplnými novinkami, pokusí se zásadně vylepšit letité klasiky, mezi které český Eidam rozhodně patří.

Madeta se zatím k celé akvizici nevyjádřila, nicméně vzhledem k tomu, že ani jiné firmy, které Apple v minulosti koupil, zpravidla celou záležitost jakkoliv nekomentovaly, je otázkou, zda se vůbec nějakého vyjádření dočkáme. Ostatně, v zájmu Applu je nikoliv to, aby lidé Madetu vnímali jako jeho další firmu, ale aby ji nadále vnímali jako kvalitního výrobce mléčných produktů, které budou do budoucna ještě „inovativnější“.

Naše zdroje z mlékárenského průmyslu nám nicméně sdělily, že se vedle Eidamu Pro chystá i řada dalších iSýrů s nutričně zajímavějšími hodnotami. U plátkových sýrů navíc Apple končit nechce. Chystat se má totiž údajně i edice jablečných jogurtů a dokonce i plísňový sýr ve tvaru hlavní budovy Apple Parku. Při jeho realizaci však Apple narazil na problém ve formě potenciálního porušení ochranné známky. Tu totiž drží na tento tvar společnost A. W. spol. vyrábějící ikonické olomoucké tvarůžky, které seženete mimo jiné i v kruhové verzi s otvorem uvnitř. Právnicí Applu však již měli vyrazit do sídla firmy v Lošticích, kde se snaží celou záležitost vyřešit.

Fanoušky Applu tedy zřejmě čekají velmi zajímavé časy, kdy si vedle iPhonů či Eidamu Pro budou moci z obchodů přinést i řadu dalších „Apple-made“ potravin. Co vše se v dohledné době začne prodávat bychom se pak mohli s trochou štěstí dozvědět v průběhu dnešního dne, tedy prvního apríla 2025. Úterky totiž bývají na tiskové zprávy Applu zpravidla poměrně bohaté – tím spíš, když připadají na 1. 4..

Pokud jste to z předešlých řádků nepoznali, raději „pod čarou“ otevřeně přiznáme, že se z naší strany jedná o aprílový žertík. Eidam Pro si sice v Albertu skutečně koupit můžete, žádnou spojitost s Applem za tím však nehledejte. Tak veselý 1. apríl plný žertíků a legrácek!