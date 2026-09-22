Od prvního Apple Store po skládací iPhone Duo: Legenda Apple odhaluje v nové knize zákulisí

Když v roce 1999 nebyl Steve Jobs spokojen s tím, jak se Macy prodávají v běžných obchodech, rozhodl se vybudovat vlastní maloobchodní síť. Do čela tohoto riskantního projektu tehdy dosadil Rona Johnsona. Ten nyní společně se spisovatelem Zanderem Nethercuttem vydává knihu Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius, která oficiálně vychází už dnes, tedy úterý 22. září.
Zrození fenoménu a Genius Bar
Kniha detailně mapuje období od Johnsonova nástupu v únoru roku 2000 až po slavnostní otevření prvních dvou poboček v květnu 2001. Úspěch obchodů přitom zpočátku nebyl vůbec zaručen. Čtenáři se dočkají podrobností o prvotních nezdarech, stavbě tajných testovacích maket obchodů ve skladech Applu i o první (a nutno říct nepříliš nadšené) reakci Steva Jobse na navrhovaný název technické podpory „Genius Bar“. Závěr knihy nabízí osobní vzpomínky na Jobsovy poslední roky boje s rakovinou a Johnsonův následný obtížný a nakonec neúspěšný přechod do vedení řetězce JCPenney.
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Návrat ke kořenům pod současným vedením
Johnson v rámci propagace knihy zhodnotil i vývoj jablečného maloobchodu po svém odchodu. Uvedl, že John Browett přistupoval k obchodům čistě korporátně přes čísla a Angela Ahrendts do nich promítala své zkušenosti z luxusní módy. Současná šéfka Deirdre O’Brien ovšem vrátila Apple Storům jejich původní duši. Díky dlouholetým zkušenostem z jiných oddělení Applu dokázala obchody dokonale propojit s firemní kulturou a podle Johnsona současná podoba sítě absolutně naplňuje původní vizi.
Pobočky vezme útokem iPhone Duo
Závěrem se bývalý šéf vyjádřil k nedávno odhalenému skládacímu iPhonu Duo. Předpovídá, že revoluční novinka přiláká v následujících týdnech do Apple Storů historické davy zájemců. I lidé, kteří si zařízení neplánují okamžitě koupit, si budou chtít unikátní formát s ohebným displejem osahat. Johnson zdůraznil, že zprostředkování přesně takových hmatatelných zážitků s průlomovým hardwarem bylo tím hlavním důvodem, proč s Jobsem před více než dvaceti lety Apple Story vůbec zakládali. Kniha vypadá na první pohled více než zajímavě. Jakékoli knihy o historii Applu, nota bene zakládající se na výpovědi lidí, kteří mají jablečnou historii, se čtou náramně. Pro jablečného fanouška jde rozhodně o další knižní povinnost. Kolik knih týkající se historie Applu máte za sebou?