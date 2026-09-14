Apple vyvíjí vlastní herní ovladače. Na trh by mohly dorazit pod dostupnější značkou Beats

Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu před pár hodinami potvrdil dřívější úniky z beta verze systému macOS, podle kterých Apple aktivně pracuje na vývoji vlastních herních ovladačů pro iPhony a další zařízení. Jablečný gigant, který v současnosti prodává pouze herní periferie třetích stran, jako je Backbone One nebo SteelSeries Nimbus+, si tak chce ukrojit vlastní podíl na trhu s mobilními gamepady.
Změna značky a sázka na dostupnost
Ačkoliv hardware vzniká pod dohledem Applu, Gurman se domnívá, že ovladače nakonec neponesou logo nakousnutého jablka. Projekt údajně podléhá vedení divize Beats a na pulty obchodů by novinka měla dorazit právě pod touto dceřinou značkou. Příslušenství Beats se tradičně zaměřuje na o něco nižší cenovou hladinu a při výrobě využívá dostupnější materiály než prémiové produkty samotného Applu.
Pohybové senzory a klasické rozvržení
Zdrojový kód macOS již dříve odhalil vývoj dvou konkrétních zařízení s modelovými označeními T6502 a T1057. Záznamy potvrdily přítomnost tradičních prvků v podobě směrového kříže (D-Pad), analogových páček a haptických motorků. Kód ukázal také na pravděpodobnou integraci akcelerometru a gyroskopu pro pokročilé pohybové ovládání, finální design ovladačů však zatím zůstává v tajnosti.
Ačkoliv operační systémy Applu již nyní plně podporují MFi příslušenství i klasické konzolové ovladače (PlayStation DualShock, Xbox Wireless Controller), vydání vlastního hardwaru dává strategický smysl. Nativní gamepad značky Beats by mohl oživit herní ekosystém kolem Apple TV 4K a podpořit zájem uživatelů o komplexní AAA tituly, které v poslední době stále častěji míří na platformy iOS a Mac. Pokud by tento gamepad byl přímo připojitelný k iPhonu, byla by to pecka. Dnes už jsou iPhony výkonné stroje, které utáhnou i AAA hry. Čili taková periferie by se mohla náramně hodit. Hrajete na svém iPhonu?