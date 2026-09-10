Na Alze si už můžete předobjednat nové AirPods 5, Apple Watch 12 a Ultra 4

Když Apple včera večer představil světu nové produkty v čele s iPhone Duo či iPhone 18 Pro, nezapomněl ani na AirPods a Apple Watch. Velmi potěšující je pak to, že v obou případech nejenže nezdražoval, ale navrch nasadil pěkné upgrady, které rozhodně potěší a který tedy dle mého názoru mohou leckoho přimět k přechodu ze starších zařízení. A protože se opakuje historie a předobjednávky už běží, můžete si tak novinky již nyní předobjednat například na Alze s tím, že pokud budete mít trochu štěstí, příští pátek je máte doma.
AirPods 5 jsou za mě osobně opravdu příjemným překvapením z hlediska toho, jak k nim Apple přistoupil. Do poslední chvíle se totiž počítalo s tím, že u nich Apple použije strategii předešlé generace a rozdělí je tak na model s ANC a bez něj. Nakonec však disponují aktivním potlačením okolního hluku oba nabízené modely, přičemž levnější verze z 3590 Kč disponuje jen mírně horší výdrží při zapnutém ANC na jedno nabití a nabíjecím pouzdrem bez podpory bezdrátového nabíjení. Vyšší verze za 3990 Kč nabídne tedy mírně delší výdrž při zapnutém ANC, pouzdro s podporou bezdrátového nabíjení a navrch ještě ovládání skrze dotykové plošky na „nožkách“ po vzoru AirPods Pro.
AirPods 5 s klasickým nabíjecím pouzdrem lze předobjednat zde
AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem lze předobjednat zde
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Co se pak týče Apple Watch, ty potěší jak v případě řady Series, tak Ultra přepracovaným snímačem srdečního tepu, který jej monitoruje dle slov Applu každých 5 vteřin. Ještě zajímavějším upgradem je ale možná fakt, že displej obou modelů je nově potažen technologií Ceramic Shield 2, díky čemuž by měl být velmi odolný vůči škrábancům i prasknutí. Když k tomu navíc přidáme fakt, že hodinky díky novému čipu zrychlí, či se stanou chytřejšími a spolehlivějšími v oblasti monitoringu vaší aktivity, dostáváme opravdu zajímavý upgrade, který dokáže zaujmout snad každého.
Apple Watch 12 lze předobjednat zde
Apple Watch Ultra 4 lze předobjednat zde