Apple vyrobil další absurdní chybu pro HomePod, která mi znepříjemňuje život

Psaní o Apple produktech je v mnoha ohledech poměrně specifická disciplína. Člověk totiž na jednu stranu velmi dobře ví, proč má Apple tolik fanoušků a proč jeho ekosystém dokáže ve chvílích, kdy funguje tak, jak má, působit téměř dokonale. Na stranu druhou však čas od času narazí na chybu, u které si říká, jak je vůbec možné, že něco podobného prošlo přes interní testování a dostalo se mezi běžné uživatele.
Přesně do této kategorie podle mě spadá problém, který nyní řeší část majitelů HomePodů mini využívaných spolu s Apple TV jako domácí reproduktory a mezi které se bohužel nyní řadím i já. Stačí totiž Siri na HomePodu zadat hlasový pokyn k přehrání rádia a místo toho, aby se po pár vteřinách ozvala stanice, přijde hláška, že je potřeba na Apple TV v aplikaci Hudba potvrdit nové podmínky. To by samozřejmě nebylo nic nesplnitelného, kdyby ovšem člověk nenarazil na to, že se po otevření aplikace Hudba na Apple TV se žádné podmínky nezobrazí.
Ještě před pár dny mi po hlasovém pokynu rádio Apple Music One z HomePodů spárovaných s Apple TV hrálo. Nyní však HomePod tvrdí, že bez potvrzení podmínek Apple Music není možné rádio spustit. Apple TV, na kterou vás HomePod nepřímo posílá, se totiž tváří, že je vše v pořádku, což ale logicky není. Uživatel tak zůstává v situaci, kdy velmi přesně ví, co po něm systém údajně chce, ale nemá nejmenší tušení, kde má požadovanou akci provést. Jinými slovy, Apple vám řekne, že máte kliknout na tlačítko, které vám ale zapomene ukázat.
Nejde přitom o výmysl mě coby jednoho nešťastného uživatele. Na Apple Community, na které jsem samozřejmě po objevení problému ve snaze najít řešení zamířil, se podobný problém řešil už po příchodu HomePod OS 17.0, kdy se uživatelům po aktualizaci HomePodů, Apple TV a dalších zařízení začala při pokusu o přehrávání hudby či rádia přes Siri objevovat výzva k potvrzení podmínek Apple Music. Někteří problém vyřešili otevřením aplikace Hudba na iPadu, jiní zase přímo na Apple TV, kde stačilo projít uvítací obrazovku, stisknout Continue a pustit na chvíli hudbu. Další uživatelé pak upozorňovali na to, že pokud je na Apple TV více profilů, může být nutné otevřít Hudbu postupně pod každým z nich.
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HomePody mini připojené k Apple TV jako výchozí reproduktory totiž nejsou v praxi úplně samostatným zařízením, ale součástí širšího řetězce, ve kterém hraje roli Apple ID, profil na Apple TV, aplikace Hudba, domácnost v aplikaci Domácnost a samozřejmě samotný HomePod. Stačí tedy, aby se v jednom článku tohoto řetězce zasekl příznak o nepotvrzených podmínkách, a problém je na světě. Bohužel pro uživatele ale Apple v takové chvíli nenabídne jasné řešení, ale pouze poměrně vágní hlášku, která vás vlastně nikam nenasměruje. Dost možná tedy zůstanete „zaseknutí“ stejně jako já.
Pokud se vám podobná věc taktéž stane, jako první bych logicky zkusil otevřít aplikaci Hudba na Apple TV, ručně v ní spustit skladbu nebo rádio a počkat, zda se přece jen neobjeví nějaká výzva. Pokud ne, zkuste se na Apple TV přepnout do dalších uživatelských profilů a otevřít Hudbu i v nich. Stejně tak má smysl spustit Hudbu na iPhonu nebo iPadu, který je přihlášený ke stejnému Apple ID a kterým byla domácnost nastavena. V některých případech totiž systém čeká na potvrzení právě tam, nikoliv přímo na Apple TV, přestože Siri tvrdí opak.
Jestliže nepomůže ani to, je na řadě restart Apple TV i HomePodů, případně odebrání HomePodů jako výchozího audio výstupu Apple TV a jejich následné znovupřipojení. To samozřejmě není řešení, které by člověk chtěl dělat kvůli přehrání rádia, ale vzhledem k tomu, jak nejasně se celá chyba chová, může jít o nejrychlejší cestu, jak systém donutit znovu si srovnat stav účtů a služeb. Bohužel, ani to v mém případě nezafungovalo, byť na diskuzních fórech zaznívá, že některým šťastlivcům tohle hraní si s nastavením stačilo.
Upřímně mě podobné chyby u Applu mrzí možná víc než velké technické problémy a to nikoliv proto, že by šlo o konec světa, ale protože přesně takové drobnosti nejvíc kazí dojem z ekosystému, který má být postavený na jednoduchosti. Kdyby Siri řekla „otevřete Hudbu na Apple TV pod profilem toho a toho uživatele a potvrďte úvodní obrazovku“, bylo by po problému. Místo toho však uživatel dostane polovičatou informaci, která jej pošle do aplikace, kde se často nestane vůbec nic.
Nezbývá tedy než doufat, že Apple podobné chování opraví některou z dalších aktualizací, protože pokud má chytrý reproduktor vyžadovat potvrzení podmínek na jiném zařízení, měl by systém minimálně zvládnout jednu základní věc – ukázat uživateli, kde přesně má ono potvrzení provést. Já jsem totiž kvůli absenci této funkce zcela v pasti.