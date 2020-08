Apple TV+ se dočká bonusového obsahu v rozšířené realitě

Videostreamovací služba Apple TV+ oslaví zanedlouho rok od svého celosvětového spuštění. Ačkoliv do ní za tu dobu přibylo obrovské množství obsahu, konkurenci typu Netflix, Disney+ či HBO GO se stále nemůže rovnat. To však chce Apple změnit všemi dostupnými prostředky, mezi které se brzy zařadí i rozšířená realita nebo chcete-li AR.

Podle zdrojů agentury Bloomberg chce Apple službu Apple TV+ oživit AR bonusovým obsahem, který by si mohli uživatelé zobrazovat přes své iPhony, iPady a do budoucna snad i chytré brýle. Co přesně by bonusový AR obsah měl zahrnovat sice v tuto chvíli nevíme, zdroje se nicméně zmiňují například o vystřižených scénách upravených právě pro potřeby AR. S převodem celých filmů do rozšířené reality nicméně Apple alespoň prozatím podle Bloombergu nepočítá.

Ačkoliv je jasné, že u služeb typu Apple TV+ je stěžejní jejich obsah, vychytávky jako právě AR rozšíření pořadů by mohly být nanejvýš zajímavé a uživatelsky atraktivní. Je však velmi důležité, aby je Apple uchopil skutečně velkolepě a demonstroval skrze ně, čeho je vlastně rozšířená realita schopná. Právě to si totiž i roky po jejím uvedením mezi běžné uživatele svět příliš neuvědomuje, což je ohromná škoda. Zda se to Applu povede či nikoliv ukáže však až čas, stejně jako AR obsah pro jeho Apple TV+. Termín jeho příchodu je totiž v současnosti nejasný.