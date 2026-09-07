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První operace s Apple Vision Pro je realitou. Chirurgové díky němu nemusí sledovat monitory

Apple Vision Pro
J. VajdákJan Vajdák
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Apple Vision Pro nachází stále větší uplatnění ve zdravotnictví. Společnost Stryker v tomto týdnu oznámila, že byla dokončena první operace za využití její aplikace právě pro Vision Pro. Speciální aplikace navíc získala „razítko“ od úřadů.

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Virtuální prostor místo fyzických obrazovek

Historicky první operací s Vision Pro byla artroskopie kyčle provedená na klinice Duke Health. Lékaři při ní využili novou aplikaci SportSuite Vision. Ta chirurgům umožňuje přenést veškerý důležitý digitální obsah přímo do jejich zorného pole. Během artroskopických zákroků se lékaři běžně spoléhají na několik fyzických monitorů rozmístěných po celém sále, aby měli přehled o vizualizacích a procesních datech.

Aplikace SportSuite Vision tento problém elegantně řeší. Umožňuje lékařům vidět fyzické objekty na sále, ale zároveň přímo do prostoru kolem nich promítá digitální nástroje. Lékař si tak může zobrazit artroskopické video, data z nástrojů HipCheck a HipMap či přímo CT snímky pacienta.

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Ortoped Chad Mather III, který operaci vedl, si technologii pochvaluje: „Využití prostorových výpočtů mi umožnilo přizpůsobit si umístění klíčových informací tak, aby přesně vyhovovaly mému pracovnímu postupu. Tím vzniklo mnohem pohodlnější a efektivnější uspořádání sálu, aniž bych ztratil z očí informace, které potřebuji.

Zásadním milníkem pro aplikaci SportSuite Vision je fakt, že 17. července obdržela od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) tzv. De Novo autorizaci. Stryker tak hrdě hlásí, že jde o vůbec první aplikaci pro Apple Vision Pro, kterou úřad FDA oficiálně schválil pro použití na sále. A já jsem upřímně moc zvědavý na to, zda se podobné využití stane standardem či nikoliv. Přijde mi totiž, že Vision Pro začíná upadat čím dál tím víc v zapomnění, což je vzhledem k tomu, o jak zajímavý technologický produkt se jedná, obrovská škoda. Je ale pravda, že sám coby běžný uživatel vlastně nevím, jak podobné zařízení využít. Pokud tedy najde Vision Pro využití právě v podobném duchu, myslím si, že investice, kterou do něj Apple vložil, nakonec nebude marná. Je ale samozřejmě potřeba, aby se operace s Vision Pro co nejvíce rozšířily.

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