Basket, jaký svět ještě neviděl! Apple začal v tichosti natáčet NBA ve 3D pro Vision Pro

Pokud se řadíte mezi fanoušky basketbalu, headset Apple Vision Pro pro vás bude do budoucna velmi pravděpodobně povinnou výbavou – tedy minimálně v případě, že sledujete NBA. Právě s NBA totiž Apple úzce spolupracuje na tom, aby společnými silami dostaly obě společnosti ten nejlepší basketbal na světě na Vision Pro a to tou nejlepší možnou formou. Jak bude vše vypadat se sice zatím úplně neví, jelikož je Vision Pro na trhu teprve krátce a obsahově se vše pro něj zatím stále „ladí“, nicméně minimálně náznaky toho, co se na něj chystá, vypadají více než zajímavě.

V minulosti jsme slyšeli například to, že NBA chystá pro Vision Pro zcela novou aplikaci, která bude podporovat sledování zápasů až na pěti virtuálních obrazovkách současně. V téže aplikaci by pak měla být k dispozici i videotéka nejrůznějších sestřihů, rozhovorů a tak podobně, díky čemuž by se tak měl fanoušek dostat naprosto dokonale do děje. A jak se nyní zdá, to stále není ani zdaleka vše. V rámci NBA All-Star Game, které se odehrály v Indianapolis v Indianě dnes v noci, se totiž objevily kamery pro záznam 3D stereoskopického obsahu.

Ty sice nejsou nějak obrandovány logy Applu ani ničím podobným, avšak vzhledem k tomu, že právě tento formát lze přehrát přes Vision Pro je vysoce pravděpodobné, že se jedná právě o jeho kamery, na které je zachycen obsah pro budoucí aplikaci. Jak rychle se podaří vše zrealizovat je sice v tuto chvíli otázkou, nicméně pokud se vše podaří skutečně dotáhnout k pomyslné dokonalosti, stane se Vision Pro pro fanoušky basketu povinnou výbavou.