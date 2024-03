Souhrn spekulací: microLED Apple Watch, iPhone SE 4 vzhled a Apple Pencil pro Vision Pro

Po vlnách spekulací ohledně toho, že se společnost Apple chystá vydat Apple Watch s microLED displejem, se začaly objevovat zprávy, že firma nakonec příslušný projekt uložila k ledu (sic!). Tento týden se ale objevily zprávy, které do celé situace přece jen vnáší trochu více naděje. Kromě nich bude v dnešním souhrnu spekulací řeč o Apple Pencil pro headset Vision Pro nebo o iPhonu SE čtvrté generace.

Budoucnost microLED Apple Watch

Podle zpráv z Tchaj-wanu a Koreje je společnost Apple i nadále odhodlána používat technologii microLED, a to navzdory náznakům, že projekt, který měl tuto technologii displeje přinést do hodinek Apple Watch Ultra, byl zrušen. Jeden z dodavatelů společnosti Apple sice minulý týden uvedl, že „stěžejní projekt“ byl „nečekaně zrušen“, přičemž onen projekt se měl týkat hodinek Apple Watch s microLED displejem. Zrušení potvrdil i analytik Ming-Chi Kuo. Nejnovější zprávy ale ukazují, že Apple nejspíše jen hledá jiného dodavatele. K potenciálním favoritům patří podle severu DigiTimes tchajwanské společnosti AU Optronics a PlayNitride. AU Optronics zahájila hromadnou výrobu zobrazovacích panelů microLED pro hodinky, zatímco společnost PayNitride hromadně vyrábí související čipy. Server The Elec nicméně přišel s další zajímavou zprávou, podle které nemusí být Apple Watch nutně prvním produktem, využívajícím microLED technologii – cupertinská společnost by se mohla údajně rozhodnout upřednostnit technologii microLED pro budoucí, lehčí verze Apple Vision Pro, zatímco bude čekat, až se sníží náklady na implementaci hodinek.

Apple Pencil pro Vision Pro

Společnost Apple údajně v poslední době zkoumá způsoby, jak vytvořit nové příslušenství pro svou náhlavní soupravu Vision Pro. Mělo by se jednat o příslušenství podobné Apple Pencil, které se bude připojovat k řemínku náhlavní soupravy pro napájení a přenos dat. Svědčí o tom nejnovější patentová přihláška, která zároveň připravuje půdu pro mnoho a mnoho různých typů připojitelného příslušenství. Všechna příslušenství by podle přihlášky měla disponovat schopností „shromažďovat vstupy od uživatele a poskytovat výstupy“. Na nákresech lze vidět prvky, připomínající dokovací stanici, USB-C konektor a magnety. Těžko říci, zda zařízení bude součástí některé z dalších generací Vision Pro, nebo zda Apple v dohledné době přijde se speciálně upraveným řemínkem. Samozřejmě je také možné, že patent nebude nikdy realizován.

Fotogalerie #2 Apple Pencil Vision Pro patent 1 Apple Pencil Vision Pro patent 2 Apple Pencil Vision Pro patent 3 Vstoupit do galerie

iPhone SE 4 vzhled

V průběhu uplynulého týdne se na internetu objevily velice zajímavé rendery údajného iPhonu SE čtvrté generace. Dvojice renderů, které údajně pocházejí ze souborů CAD, ukazuje iPhone SE 4, přičemž to vypadá, že by nový model mohl nabídnout Face ID a 6,1″ displej. Zvěsti tvrdí, že další model iPhone SE je na cestě, přičemž by mohl být uveden na trh někdy na začátku roku 2025 s radikálně novým designem. Pokud jsou zveřejněné rendery pravé, pak tuto teorii pouze potvrzují. Celkové rozměry iPhonu SE 4 by měly podle těchto renderů činit 147,7 × 71,5 mm a jeho tloušťka by měla být 7,7 mm. Smartphone by měl být opatřen USB-C konektorem, home button na renderech chybí.