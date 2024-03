Souhrn spekulací: Konec Apple Car, displeje iPhonů 17 a možnosti Apple AI

Ještě relativně nedávno jsme vás v jednom z našich souhrnů spekulací po dlouhé době informovali o projektu Apple Car. Věci ale nakonec nabraly poměrně nečekaný spád, a Apple Car podle všeho končí. Nekončí naopak Always-On ProMotion displeje, které Apple plánuje zavést i u základních modelů iPhonu 17.

Vylepšení základních iPhonů 17

Tento týden se na internetu objevily jedny z prvních spekulací, týkajících se budoucího iPhonu 17. Podle těchto spekulací by i základní modely měl mít Always-On displej a 120Hz ProMotion, což byly funkce, které byly až dosud vyhrazeny jen Pro modelům. Podle serveru The Elec dostanou modely iPhone 17 a iPhone 17 Plus displeje OLED využívající panely z nízkoteplotního polykrystalického oxidu (LPTO). Právě tyto panely umožňují v případě potřeby zvýšit obnovovací frekvenci obrazovky až na 120 Hz, což Apple nazývá ProMotion. Stejné panely lze v případě potřeby zpomalit na pouhý 1 Hz. Takto fungují displeje Apple Always-On. Vše nicméně závisí na výrobce displejů BOE, od kterého zatím Apple údajně obdržel pouze vzorek příslušných panelů.

Možnosti projektu Ask

V průběhu druhé poloviny února se objevily spekulace o údajném projektu Ask společnosti Apple. Společnost Apple spustila pilotní program, v jehož rámci poskytuje vybraným poradcům podpory AppleCare nástroj umělé inteligence nazvaný Ask. Jedná se o nástroj, který automaticky generuje odpovědi na technické otázky na základě informací z interní databáze společnosti Apple.

Nyní se ukazuje, že by mohlo jít o projekt, který přesahuje rámec jednoduchého modelu učení jazyka nebo generativního nástroje umělé inteligence. V průběhu uplynulého týdne se na redakci serveru AppleInsider obrátil jeden leakerů, který uvedl, že Ask „není jen LLM ani jiná generativní AI“. Leaker se k tomu přiklání k teorii, že vzhledem k tomu, že databáze znalostí podpory a front-end k této databázi pro členy podpory se neustále vyvíjejí, musí být ve hře mnohem více. Dále uvádí, že má jít o pokročilý vyhledávač v přirozeném jazyce, který má pomáhat uživatelům podpory. Nástroj Ask na rozdíl od běžných chatbotů pracuje na základě interní databáze a využívá speciální systém kontroly k tomu, aby odpovědi byly „věcné, dohledatelné a užitečné“.

Ještě chytřejší smart home od Applu

Nedávno zaregistrovaný patent ukazuje, že společnost Apple v současné chvíli jak by kterékoli vaše zařízení mohlo detekovat a rozpoznat kterékoli jiné – a co tato jiná zařízení slyší. Pokud například vaše dítě pláče v ložnici, zatímco vy v kuchyni připravujete jídlo, mohl by HomePod mini na nočním stolku mohl poslat upozornění do vašich Apple Watch. Nebo by iPad v kuchyni mohl poznat, že se vám v konvici dovařila voda, a poslat vám na iPhone zprávu, zatímco vy se nacházíte v jiné místnosti. Nově udělený patent s názvem „Lokalizace a identifikace zvuku v domácnosti“ vychází ze stávající schopnosti zařízení Apple rozpoznat zvuk kouřového alarmu. Pracuje s funkcí rozpoznávání zvuků a přidává k němu povědomí o poloze, takže každé zařízení může sdělit jakémukoli jinému zařízení, odkud zvuk přichází. Zmíněný patent je připsán Paulu G. Puskarichovi a Fioně P. O’Leary. Puskarich již dříve pracoval na patentech týkajících se tzv. soustředěného poslechu.

iOS 18 kompatibilita a iPadOS 18 kompatibilita

Důvěryhodný zdroj informací podrobně popsal, které iPhony a iPady nabídnou kompatibilitu s operačními systémy iOS 18 a iPadOS 18. Zhruba čtyři měsíce před tím, než má Apple na konferenci WWDC 2024 představit operační systémy iOS 18 a iPadOS 18, se kromě dalších spekulací objevil také únik informací, který tvrdí, že přesně informuje o tom, které iPhony a iPady budou moci aktualizaci dostat a které modely Apple naopak přestane podporovat. Nejstaršími modely, které nabídnou podporu iOS 18, budou iPhony XR a XS. Kompletní seznam podporovaných zařízení najdete v článku, na který odkazujeme níže.

Konec Apple Car

Počátkem uplynulého týdne se objevila zpráva o tom, že projekt Apple Car byl nejspíše uložen k ledu – tentokrát definitivně. S touto zprávou přišel Mark Gurman ze společnosti Bloomberg, podle kterého Apple prý v úterý oznámil zánik projektu, čímž překvapil 2000 pracovníků, kteří na projektu údajně pracovali. Oznámení učinili provozní ředitel společnosti Apple Jeff Williams a viceprezident Kevin Lynch. Část zaměstnanců prý přechází do vývojových a výzkumných projektů umělé inteligence společnosti Apple pod vedením Johna Giannandrey. Není jasné, kam půjde zbytek, ani zda existují nějaké relevantní oblasti, kam by se mohli přesunout.