Švihnout a mávnout! Apple chystal pro Vision Pro „kouzelnickou hůlku“

Headset Apple Vision Pro lze v současnosti ovládat gesty rukou, pohybem očí, potažmo v případě hraní her skrze gamepady a v případě práce zase s Bluetooth klávesnicí či trackpadem. A zatímco s hardwarovým příslušenstvím je samozřejmě ovládání velmi přesné, při ovládání rukou tomu tak úplně být nemusí. Ostatně, i v případě dotykových obrazovek je ovládání pomocí stylusu á la Apple Pencil zpravidla přesnější než pomocí prstu, jelikož je jeho dotykový ploška celkově menší a tedy s ní lze být přesnější. Nikoho asi příliš nepřekvapí, že chtěl Apple tento neduh u Vision Pro vyřešit vytvořením alternativy k Apple Pencil právě pro Vision Pro. Vyplývá to alespoň ze slov zdrojů reportéra Marka Gurmana, dle kterých měl mít konkrétně „na stole“ několik prototypů něčeho, co vypadalo na první pohled jako kouzelnická hůlka.

Účel tohoto příslušenství pak byl naprosto jednoduchý – zpřesnit celkové ovládání visionOS. Vydání tohoto produktu však bylo alespoň prozatím uloženo k ledu a je otázkou, zda se jej Apple v budoucnu rozhodne „rozmrazit“ a dostat na pulty obchodů. Pokud ale ano, je naprosto jasné, že by se jednalo o velmi zajímavé řešení, které by mohlo najít uplatnění v mnoha aplikacích.