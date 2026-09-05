Alza zlevnila vybavení do kanceláře o 30 %. U židlí a polohovatelných stolů ušetříte tisíce

Komerční sdělení: Pracovní stůl je místem, na kterém se podle mě nevyplatí příliš šetřit. Pokud u něj totiž trávíte několik hodin denně, dobrá židle, správně nastavený stůl nebo kvalitní klávesnice dokážou udělat s pohodlím při práci opravdu hodně. O to víc proto nyní potěší, že Alza rozjela akci na produkty AlzaErgo a Eternico, u kterých lze s příslušnými slevovými kódy ušetřit 30 %.
Nejzajímavější je nabídka podle mě u kancelářských židlí a polohovatelných stolů. Třeba AlzaErgo Chair Wave 1 Mesh s bederní podporou, nastavitelnou hlavovou opěrkou a područkami vychází po zadání kódu 30ALZAERGO2026 na 2 093 Kč. V nabídce jsou ale také podstatně vybavenější modely, například AlzaErgo Chair Abyss 2 Fabric, nebo další židle řad Dune, Delta, Horizon či Oasis.
Velký výběr je i mezi polohovatelnými stoly. AlzaErgo Table ET2 Core nabízí elektrické nastavení výšky, antikolizní systém a paměť pro čtyři polohy, zatímco vyšší Table ET1 NewGen přidává dvojici motorů, nosnost až 125 kg nebo časovač připomínající změnu pracovní pozice. Pokud tedy stále pracujete celý den u klasického stolu, může být právě možnost střídat práci vsedě a vestoje jedním z nejzajímavějších upgradů celé pracovny.
Sleva se ovšem netočí jen kolem nábytku. Do akce jsou zařazené také produkty Eternico, u kterých využijete kód 30ETERNICO2026. Například bezdrátová klávesnice Eternico K800F Wireless s českým a slovenským layoutem, možností připojení až ke čtyřem zařízením a RGB podsvícením vychází po slevě na 1 041 Kč. QHD webkamera Eternico Webcam ET206 pak stojí 629 Kč a nechybí ani další kancelářské příslušenství. Alza.cz – rychlý a pohodlný nákup odkudkoliv | Alza.cz.pdfPDF
Pokud tedy chcete po létě trochu překopat domácí pracovnu nebo kancelář, tahle akce stojí minimálně za projití. Třicetiprocentní sleva už totiž dokáže zejména u židlí a polohovatelných stolů udělat v konečné ceně poměrně zajímavý rozdíl.
Kompletní nabídku slev na kancelářské vybavení naleznete zde