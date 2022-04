Alza výrazně zlevnila skvělou kancelářskou židli Herman Miller Mirra

Komerční sdělení: Trávíte denně dlouhé hodiny u počítače? Pak k tomu potřebujete velmi kvalitní židli, která zajistí to, že vás po hodinách strávených v pracovním procesu nebudou bolet záda. Jednou z nejlepších voleb je v tomto směru Herman Miller a jeho produkty, které se těší celosvětově pro svou pohodlnost a zároveň ergonomii extrémní oblibě. Ostatně, sedíme na nich i my v redakci a seděl na nich třeba i Steve Jobs. A právě jeden kousek z dílny Herman Miller se nyní dočkal na Alze výrazného zlevnění.

Herman Miller má ve svém portfoliu celou řadu židlí různých typů, tvarů i velikostí. Do slevy se pak dostal jeden z jeho nejoblíbenějších modelů – konkrétně Mirra s opěrkou Butterfly a to s kolečky pro měkké podlahy. Její běžná cena přesahuje na českém trhu standardně 27 tisíc korun, Alza však nyní její cenu snížila na 21 245 Kč, což se rozhodně vyplatí. Na židli se totiž sedí skutečně fenomenálně a co víc, po celodenní práci na ní se z ní zvednete večer fyzicky stejně odpočatí, jako když jste ráno vstali z postele. Zkrátka a dobře, bolest zad ani nic podobného vás při jejím kvalitním nastavení (respektive přizpůsobení vašemu tělu) zlobit nebude. Alespoň takové zkušenosti tedy máme s židlí my a proto se jí nebojíme doporučit i vám.

Herman Miller Mirra za sníženou cenu naleznete zde