Naše první dojmy ze židle Rapture PODIUM: Kvalitní a za nízkou cenu

Nedávno jsme na našem magazínu publikovali článek o tom, že internetový obchod Alza.cz začal prodávat vlastní herní příslušenství, a to pod značkou Rapture. Když jsem o této novince slyšel, tak jsem byl přesvědčen o tom, že tyto produkty budou rozhodně zajímavé. Usoudil jsem tak především z toho důvodu, jelikož prakticky na denní bázi využívám produkty značky AlzaPower a v minulosti už jsem se setkal i s AlzaErgo či AlzaGuard. Všechny produkty těchto značek chválím snad na každém rohu a rozhodně to není spoluprací, ale tím, že jsou opravdu kvalitní, a to za více než přijatelnou cenu.

Po otevření nabídky herní značky Rapture jsem si ihned všiml židle Rapture PODIUM, která mě zaujala na první pohled svým designem a celkovým provedením. Vzhledem k tomu, že jsem několik let seděl na obyčejné kancelářské židli z nejbližšího obchodu s nábytkem, tak jsem se rozhodl, že si udělám radost a židli Rapture PODIUM v černém provedení jsem si včera objednal. Doručení bylo klasicky na druhý den, tedy na dnešek. Aktuálně už mám zmíněnou židli složenou a několik hodin ji aktivně využívám. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavou židli, po které dost možná pokukuje již mnoho z vás, tak jsem se rozhodl sepsat první dojmy, které vám možná výběr ulehčí, a následně také recenzi.

Začít bych chtěl skládáním zmíněné židle. Pokud už jste někdy podobnou židli skládali, tak vás nic nepřekvapí – prakticky stačí nasadit kolečka a ovládací mechanismus, spojit k sobě dvě části židle a opěrky rukou a následně ji nasadit na pojezd. Jedná se tedy o klasický postup skládání židle, který bez problémů zvládnete sami. Právě u skládání bych se chtěl ale zastavit a krátce se věnovat spojovacímu materiálu, který je s Rapture PODIUM dodáván. Kvalita spojovacího materiálu je u takové židle důležitá, a to z toho důvodu, aby nedošlo k jeho poničení či strhnutí při skládání anebo po nějaké době při utahování. U všech předchozích židlí, které jsem vlastnil, docházelo vždy zhruba po druhém utažení židle ke zničení hlaviček imbusových šroubů, které se tedy musely vyměnit, abych ještě někdy v budoucnu mohl židli utáhnout či rozložit. Velmi si cením, že u židle Rapture PODIUM došlo k nasazení extra kvalitního spojovacího materiálu, u kterého kvalitu poznáte na první dobrou. Jsem si jistý, že tyto šrouby židli přežijí.

Co se pak týče židle samotné po složení, tak upřímně jsem byl v prvních chvílích skeptický. Židle se mi oproti mé staré zdála relativně malá a nebyl jsem si jistý tím, zdali mi bude pohodlná. Stačilo však, abych si židli během 15 minut nastavil podle svých potřeb a následně už jsem si jen říkal, že jsem opravdu provedl dobrou koupi. Židle je pro mne (175 cm a necelých 80 kg) velikostí naprosto ideální, nutno ale zmínit, že objemnějším jedincům by mohl dělat problém užší sedák, který je pro mne tak akorát velký. Délka sedáku mi pak taktéž naprosto vyhovuje. Jak samotný sedák, tak opěrná část je příjemně měkká, takže se na židli sedí moc pohodlně. Ihned jsem si na židli zamiloval její design a využité materiály, kdy uprostřed se nachází prošívaná látka a po bocích koženka. Samozřejmostí je pak možnost změny výšky židle, přizpůsobitelné jsou pak i opěrky rukou, u kterých lze taktéž změnit výšku, a dokonce je můžete i otočit dovnitř či ven. Zásadní pro mě bylo to, aby židle nijak nevrzala a nevydávala zvuky, jelikož jsem na to doslova a zcela upřímně alergický. Ani to se naštěstí neprojevilo, celkovou kvalitu však ale samozřejmě ukáže až čas.

Již nyní tedy mohu říct, že pokud židle Rapture PODIUM nezačne po několika dnech vrzat, tak se jedná o koupi, které absolutně nelituji. Na židli se sedí opravdu velmi pohodlně, a to klidně po dobu několika hodin v kuse, což ocení i ti nejnáruživější hráči či pracanti. Kromě krásného a moderního provedení, včetně spojovacího materiálu, pak oceňuji i to, že se v balení nachází dva polštářky, které se na židli umísťují na pozici beder a krční páteře. Oba tyto polštářky lze napevno připevnit pomocí gumy a plastového zapínání, takže vám nebudou po židli nijak putovat. Podrobněji se na židli po několika dnech podíváme v rámci recenze. Já nyní jen dodám, že na veškeré příslušenství od nové značky Rapture je aktuálně 25% sleva, kterou můžete využít. Tato židle mě tak vyšla na 3 743 korun, namísto 4 990 korun před slevou. Cena je podle mě v segmentu podobných židlí bezkonkurenční a upřímně jsem nenašel židli, která by za stejnou cenu vypadala lépe. Akce platí do 31. května, takže máte dostatek času na rozmyšlení a zakoupení, například po vydání recenze.

