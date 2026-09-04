Apple Watch opět zachraňují životy. Tentokrát svou majitelku včas varovaly před agresivní formou rakoviny

Apple Watch nejsou pouze parťákem pro cvičení. Tu a tam můžete číst příběhy, kdy doslova někomu zachránily život. Apple zveřejnil na YouTube video, ve kterém představuje příběh Amandy. Ta je toho názoru, že jí jablečné hodinky zachránily život, když ji včas přiměly zajít k lékaři.
Příběh začal v roce 2024, kdy Apple Watch začaly Amandu opakovaně upozorňovat na nezvyklou srdeční frekvenci. Jablečné hodinky zaznamenaly výrazné nesrovnalosti srdeční frekvence za situace, kdy byla Amanda v klidu, i a odhalily výkyvy také v nočních vitálních funkcích během spánku. Na základě těchto notifikací se Amanda rozhodla vyhledat lékařskou pomoc.
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Následná vyšetření přinesla šokující zjištění. Lékaři Amandě diagnostikovali akutní myeloidní leukémii, což je velmi agresivní forma rakoviny krve. Ovšem díky včasnému zjištění a rychlému zahájení onkologické léčby je dnes Amanda v remisi. „Věřím, že kdyby nebylo mých Apple Watch, už bych tu s vámi dnes nebyla,“ uvedla ve videu dojatá uživatelka.
Aple Watch sledují činnost srdce neustále v průběhu celého dne. Uživatelům dokážou poslat okamžité upozornění ve chvíli, kdy zjistí neobvykle vysoký nebo naopak příliš nízký srdeční tep za situace, kdy je uživatel v klidu. Systém sleduje také nepravidelný srdeční rytmus a díky aplikaci EKG dokáže odhalit příznaky fibrilace síní. Používáte Apple Watch?