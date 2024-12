AirPods Pro 3 přinesou měření srdečního tepu a teploty

Podle nejnovější zprávy Marka Gurmana z Bloombergu pracuje Apple na celé řadě zdravotních funkcí, které bude nabízet nová generace sluchátek AirPods. Mezi ty nejdůležitější bude patřit snímání srdečního tepu a teploty. Obě funkce by měly být připravovány pro AirPods Pro 3. generace, které jsou podle Gurmana v ranném stádiu vývoje a je otázka, zda je Apple představí na konci příštího roku nebo spíše až v roce 2026.

Nové funkce umožní uživatelům využívat AirPods při sportu a monitorovat své zdraví a výkon, aniž by museli mít Apple Watch. Apple podle Gurmana při testování sice zjistil, že Apple Watch nabízí přesnější měření tepu, ovšem AirPods nejsou co do přesnosti měření od Apple Watch příliš vzdálené. Apple taktéž chystá sluchátka Powerbeats Pro 2, jenž taktéž nabídnou monitorování srdečního tepu. Právě Powerbeats Pro 2 bude možné připojit k zařízením jako je běžecký pás nebo například veslařský trenažer a data budou následně zaznamenávána společně s daty z vybraných strojů pro cvičení. Powerbeats Pro 2 budou dostupné v roce 2025, což Apple oznámil oficiálně, ovšem kdy se na trh dostanou AirPods Pro 3 není nyní známo.