iPhone 18 Pro barvy: Jaké odstíny Apple letos nabídne?

Nový iPhone 18 Pro se nezadržitelně blíží a stejně jako každý rok nebude při jeho výběru hrát roli jen velikost úložiště nebo to, zda sáhnete po menším Pro či větším Pro Max. Rozhodovat se bude také podle barev. Apple sice oficiální barevné varianty iPhonu 18 Pro odhalí až při jeho představení, díky únikům z dodavatelského řetězce a informacím od leakerů už ale máme poměrně dobrou představu o tom, jakým směrem se letos vydá. Pokud jste čekali další rok složený převážně z nenápadné černé, bílé a šedé, mohli byste být tentokrát příjemně překvapeni. Apple totiž údajně experimentuje také s výraznějšími odstíny. A minimálně jeden z nich by mohl být barvou, podle které letošní generaci poznáte na první pohled.
Jaké barvy dostane iPhone 18 Pro?
Barvy iPhone 18 se mají letos skutečně změnit oproti předchozím rokům. Neznamená testování určitého odstínu automaticky, že se skutečně dostane do prodeje. Apple před zahájením výroby zkouší větší množství povrchových úprav a výslednou nabídku následně zúží. Mezi odstíny spojované s iPhonem 18 Pro se nicméně řadí především klasické tmavé a světlé provedení doplněné o jednu či více výraznějších barev. Právě ty jsou nejzajímavější, protože Apple u modelů Pro v posledních letech rád používá jednu barvu, kterou novou generaci vizuálně odliší od té předchozí. Stačí si vzpomenout na přírodní titan u iPhonu 15 Pro, pouštní titan u iPhonu 16 Pro nebo další odstíny, které Apple v minulosti využil jako jakousi poznávací značku konkrétní generace. U iPhonu 18 Pro bychom měli vidět něco podobného.
Apple má testovat hnědou, fialovou i vínovou
Největší pozornost budí informace o trojici výraznějších barev, se kterými má Apple u letošních Pro modelů experimentovat. Ve hře se objevuje hnědý odstín, fialová a také vínová, respektive burgundy. Neznamená to však, že se všechny tři objeví v nabídce současně. Hnědá může na první dobrou znít jako poměrně zvláštní volba pro telefon za desítky tisíc korun. Hodně ale záleží na jejím provedení. Pokud Apple zvolí tmavší bronzový či kávový odstín v kombinaci s matným povrchem, může výsledek působit podstatně luxusněji, než jak zní prosté označení „hnědá“. Fialová by naopak nebyla v nabídce iPhonů ničím úplně novým. Apple s ní už v minulosti pracoval a u Pro modelů dokázal výraznou barvu utlumit natolik, aby telefon nepůsobil křiklavě. Pokud se tedy právě fialová dostane do finální nabídky, očekávali bychom spíš tmavší a decentnější provedení. Asi nejzajímavěji však z celé trojice působí vínová. Temně červený odstín je u iPhonů Pro něco, co jsme v podobné podobě prakticky neviděli, a právě proto by mohl být ideálním kandidátem na hlavní barvu letošní generace. V kombinaci s kovovým tělem by navíc mohl působit skutečně prémiově.
Černá barva je překvapivě velký otazník
Zajímavé je, že se v dosavadních únicích neřeší pouze nové barvy, ale také jedna naprostá klasika. Tou je černá. U prémiového telefonu bychom ji považovali prakticky za samozřejmost, jenže právě kolem ní zatím nejsou informace úplně jednoznačné. Bylo by poměrně odvážné tvrdit, že Apple černý iPhone 18 Pro skutečně nenabídne. Černá nebo velmi tmavá varianta patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější volby a také mezi barvy, které zákazníci při nákupu dražších modelů často volí. Mnohem pravděpodobnější proto je, že Apple klasickou tmavou variantu pouze nějakým způsobem upraví nebo přejmenuje. Totéž platí pro světlé provedení. Nabídka Pro modelů se prakticky nikdy neskládá jen z výrazných barev a minimálně jedna neutrální světlá varianta proto dává smysl i letos. Finální názvy jsou ale zatím otevřené.
Barva samozřejmě nezmění výkon, fotoaparát ani výdrž baterie, přesto je letos zajímavá ještě z jednoho důvodu. Apple má u iPhonu 18 Pro chystat další změny vzhledu a právě povrchová úprava může rozhodnout o tom, jak výrazně bude novinka vedle starší generace působit. Apple navíc umí odstíny využít marketingově. Když představí novou generaci v barvě, která u předchozího modelu neexistovala, stačí jediný pohled na produktovou fotografii a je jasné, že jde o nový iPhone. U telefonu, jehož základní tvar se mezi generacemi mění jen pozvolna, je to jednoduchý způsob, jak novinku vizuálně odlišit. Právě proto bychom se vůbec nedivili, kdyby jedna z letošních výraznějších variant dostala během keynote výrazně větší prostor a objevovala se následně na většině propagačních materiálů Applu.
Fotogalerie
Kterou barvu iPhonu 18 Pro vybrat?
Dokud neuvidíme skutečné fotografie telefonů, je na podobné rozhodování samozřejmě brzy. Render nebo fotografie makety dokáže odstín poměrně výrazně zkreslit a u matných kovových povrchů to platí dvojnásob. Barva se navíc může měnit podle světla a pod různým úhlem vypadat podstatně světleji či tmavěji. Pokud ale chcete, aby bylo na první pohled poznat, že máte nejnovější generaci, tradičně dává největší smysl sáhnout po nové exkluzivní barvě. Apple ji obvykle nenabízí dlouho a s příchodem další generace ji často nahradí jiným odstínem. Černá, bílá nebo jejich obdoby jsou naopak sázkou na jistotu a zpravidla také nejméně problematickou volbou při pozdějším prodeji telefonu. Definitivní seznam barev iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max budeme znát až po jejich oficiálním odhalení. Do té doby berte všechny uniklé odstíny s určitou rezervou. Jakmile Apple novinky představí, článek doplníme o oficiální názvy jednotlivých barev a jejich fotografie, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak vypadají ve skutečnosti.