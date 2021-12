Pokud se zajímáte o dění ve světě Applu již delší dobu, tak si zajisté pamatujete den, kdy Apple představil zbrusu nový iPhone X. Tento jablečný telefon, který byl představen v roce 2017, se stal zcela revolučním, jelikož přesně určil podobu toho, jak budou vypadat následující generace iPhonů v budoucích letech. S tímto modelem se Apple vzdal Touch ID, které nahradil Face ID, společně s touto změnou došlo také k odstranění rámečků okolo displeje. Co se Face ID týče, tak tato biometrická ochrana funguje na základě 3D skenu obličeje, který je prováděn díky senzorům a přední TrueDepth kamery. Tuto kameru vyvinul samotný Apple a prozatím se žádnému dalšímu výrobci nepodařilo zreplikovat tak dokonalý systém.

Jak na iPhone v Memoji nastavit odlišnou barvu očí

Co si však budeme nalhávat, většinu obyčejných uživatelů nezajímá, jakým způsobem nějaká funguje funguje – jde pouze o to, aby fungovala, jak měla. Vzhledem k tomu, že je TrueDepth kamera opravdu komplexní, tak se Apple rozhodl její možnosti odprezentovat prostřednictvím Animoji, později Memoji. Zajisté většina z vás Memoji zná – jedná se o jakési virtuální postavičky či zvířata, které si můžete vytvořit podle vlastního gusta, a poté na ně v reálném čase přenášet veškeré emoce. Pokud se tedy třeba zamračíte, tak se Memoji zamračí apod. Co se týče možností přizpůsobení, tak Memoji za poslední dobu ušli opravdu dlouhou cestu. V iOS 15 si můžeme konečně nastavit kromě tváře a všeobecně hlavy i oblečení. K dispozici je každopádně i možnost pro nastavení odlišné barvy očí, což se hodí všem uživatelům, kteří mají heterochromii očí. Odlišné barvy očí u vašeho Memoji můžete nastavit následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do libovolné konverzace.

Následně ve spodní části obrazovky v panelu s ikonami najděte Memoji, na které klepněte.

na které Dále si vyberte Memoji, které chcete upravit , a poté klepněte vlevo dole na tři tečky a Upravit;

, a poté klepněte vlevo dole na a popřípadě samozřejmě můžete vytvořit nové Memoji, a to tak, že přejedete doleva a klepnete na ikonu +.

a to tak, že přejedete a klepnete na Tímto se ocitnete v rozhraní pro upravení vašeho Memoji, kde se přesuňte do sekce Oči.

Jakmile tak učiníte, tak pod výběrem kategorií klepněte na možnost Přidat samostatně.

Pak se vám zobrazí možnosti Jedno oko a Druhé oko, ve kterých si lze barvu odlišně nastavit.

a ve kterých si lze Nakonec, jakmile budete mít změny kompletní, tak stiskněte Hotovo vpravo nahoře.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné, abyste na iPhonu u vašeho Memoji nastavili odlišnou barvu očí. V případě, že byste chtěli odlišnou barvu očí deaktivovat, tak stačí, abyste klepnuli na možnost Druhé oko, a poté na malý křížek, který se objeví napravo. S příchodem iOS 15 jsme se v rámci Memoji kromě výše zmíněných novinek dočkali také přidání možností zpřístupnění, konkrétně kochleární implantáty, kyslíkové hadičky a chrániče hlavy. Nechybí ani nové brýle, pestrobarevné pokrývky hlavy, u kterých si můžete nastavit až tři různé barvy, společně s novými nálepkami.