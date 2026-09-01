Karel Havlíček v rozhovoru pro LsA: Český skladatel, který na Macu tvoří hudbu pro HBO i filmové hity

Jak vzniká hudba, která podkresluje napětí, emoce i velké filmové momenty? A jakou roli v tom dnes hraje Mac? O tom jsme si povídali s Karlem Havlíčkem — jedním z nejvýraznějších českých autorů filmové a televizní hudby.
Tento skladatel, pianista, multiinstrumentalista a sound designer stojí za hudbou k seriálům HBO Mamon a Terapie, filmům i zahraničním projektům. Jeho práci jste mohli slyšet také v traileru k seriálu Tučňák (The Penguin) od HBO. Za hudbu k filmu Bratři byl navíc nominován na Českého lva. Tvoří mezi Prahou a Los Angeles, jeho domovskou základnou je ale pražské studio Kabelovna.
Když s Karlem začnete mluvit o práci, rychle zjistíte, že nejde jen o noty, syntezátory a velké orchestry. Jde hlavně o soustředění — o chvíli, kdy technika zmizí z cesty a člověk může zachytit nápad dřív, než uteče. I proto je od svého prvního Macintoshe LC 475 věrný Applu. Ne kvůli logu na stole, ale proto, že mu jeho nástroje dovolují dělat to podstatné: psát hudbu, hledat zvuk a vyprávět příběhy.
Povídali jsme si o prvním Macu, dnešním studiu plném samplů a rychlých disků, AirPodech i o tom, kde končí role počítače a začíná skutečná práce skladatele.
Od začátku kariéry pracujete výhradně v ekosystému Apple. Pamatujete si na svůj první Mac a čím vás tehdy přesvědčil?
Pamatuji si to úplně přesně. Můj první Mac byl Macintosh LC 475. Vybral jsem si ho mimo jiné proto, že umožňoval snadnou komunikaci s mými klávesami Yamaha CS1x a Kawai K1 II přes Printer Port Maca. Pracoval jsem tehdy v Logicu, který ještě nepatřil Applu, ale německé firmě Emagic. V té době šlo jen o MIDI, audio se ještě nenahrávalo, a projekty se často ukládaly na diskety. Přesto to pro mě byl malý zázrak – možnosti editace MIDI byly už tehdy v principu podobné těm dnešním.
Co vám technologie Apple přinášejí při skládání hudby pro filmy, seriály nebo trailery oproti jiným pracovním nástrojům?
Protože jsem nikdy neměl PC, znám Apple opravdu dokonale. Je to pro mě systém, o kterém nemusím přemýšlet – funguje jako moje prodloužená ruka. Apple jsem si vybral také kvůli Logicu, který později převzal a dodnes rozvíjí. Logic považuji spolu s Avid Pro Tools za jeden z nejsilnějších nástrojů pro kompozici a produkci. Pro živé hraní používám také Ableton Live, i když v poslední době občas hraji úplně bez počítače. Dnes existuje obrovské množství softwaru i hardwaru a člověk se v technice snadno ztratí. Aby mohl zůstat kreativní, musí ji ovládat tak dobře, že na ni při práci vůbec nemyslí. A právě to mi Apple umožňuje.
Jak dnes vypadá vaše běžné pracovní prostředí ve studiu? Bez kterých zařízení a programů se neobejdete? A jak výkonný počítač člověk ve vaší profesi potřebuje?
Mým hlavním počítačem je Mac Studio v nejvyšší konfiguraci, která byla v době nákupu k dispozici. Pro mě je zásadní hlavně co největší operační paměť, protože rozsáhlé samplové knihovny – například orchestrální – se načítají do paměti. Stejně důležité jsou rychlé SSD disky. Data mám centralizovaná na velkém diskovém poli Synology, ke kterému přistupuji ze studia, z domova i z notebooku. Levný MacBook Neo bych pro profesionální práci tohoto typu úplně nedoporučil. Jako přenosný počítač používám výkonný MacBook Pro s čipem M4 Max a největší RAM. Ve studiu mám k Macu Studio připojené tři monitory a TV, takže všechno dobře vidím a mohu se rychle orientovat. Rychlost práce je pro mě zásadní.
Kde podle vás končí role techniky a začíná skutečně tvůrčí rozhodování skladatele?
Technika je nezbytná k tomu, abyste dosáhli cíle, který máte v hlavě. Spousta lidí se ale kolem ní zasekne a postupně se z nich stávají spíš technici. To je podle mě špatně. Techniku se musíte naučit ovládat tak dobře, abyste o ní nemuseli přemýšlet. Často začínám tím, že skladbu hraji jen na piano nebo na kytaru. Pořád to musí být hudba, musí to fungovat jako skladba. Někdy samozřejmě procházím zvuky v počítači, ale jakmile si nějaký vyberu, pracuji s ním zase jako s nástrojem. Ve studiu mám spoustu techniky, syntezátorů, softwaru i mikrofonů a všechno je potřeba umět ovládat. Kreativita ale musí zůstat na prvním místě. Vždycky musí existovat nápad.
Filmová hudba často vzniká pod velkým časovým tlakem. Pomáhají vám technologie pracovat rychleji, aniž by utrpěla originalita výsledku?
Samozřejmě. Techniku mám rád, protože mi pomáhá tvořit a realizovat věci, ke kterým bych dříve neměl prostředky. Hans Zimmer si kdysi nechal postavit obrovský cluster počítačů a vlastní samplerový software, aby mohl vytvořit hudbu pro Temného rytíře. Dnes podobné možnosti získáte na notebooku. Flexibilita a výpočetní výkon současných počítačů jsou neuvěřitelné a fascinují mě. Když jsem v roce 1999 dělal na iMacu desku své tehdejší kapely Southpaw, neustále jsem musel šetřit pamětí a místem na disku, zkracovat, přepisovat a překonávat technická omezení. Dnes se na hranici výkonu svého Macu Studio téměř nedostanu. Nemusím zmrazovat stopy ani šetřit pluginy a inserty. To je nádhera.
Jak vnímáte sluchátka Apple? Jsou i pohledem člověka, který se hudbou živí, dobrou volbou?
Používám AirPods Pro s telefonem a často je mám při jízdě na kole. Nová verze skvěle potlačuje vítr, takže mám čisté hovory: dobře slyším já i člověk na druhé straně. Výborné je také jejich propojení s celým ekosystémem Apple. Hudbu na nich ale netvořím, protože ve studiu mám špičková sluchátka a monitory. Mám také AirPods Max. Ty jsou skvělé například k Apple TV, když se chci v noci dívat nahlas a nechci vzbudit rodinu. Baví mě na nich prostorový zvuk. Poslouchám na nich skladby ve Spatial Audio na Apple Music a občas je používám také při míchání vlastních věcí.
Využíváte iPhone, iPad nebo Apple Watch k zachycení nápadů, organizaci projektů či jiné náročnější práci, nebo spoléháte především na počítače?
iPhone mám pořád po ruce, takže ho používám jako záznamník nápadů. Často si do něj zabroukám melodii nebo nahraji zajímavé zvuky z okolí, třeba ruchy města. Slouží mi tedy i k zachytávání samplů. iPad mám ve studiu hlavně jako dálkové ovládání Macu. Když sedím u piana, nemusím vstávat ke klávesnici a počítač ovládám přes iPad. Zkoušel jsem na něm také různé syntezátory a pluginy a sleduji jejich vývoj, ale zatím se nestal hlavním pracovním nástrojem. Apple Watch používám především ke sledování spánku a pro fitness aplikace. Pro samotnou tvorbu ale stále spoléhám hlavně na co nejrychlejší počítač.
Co vás na současných technologiích v hudební tvorbě nejvíc baví a co vám naopak připadá zbytečně komplikované nebo rušivé?
Strašně mě baví, že si díky virtuálním nástrojům a pluginům můžete vyzkoušet téměř jakýkoli hardware. Velmi rychle se tak dopracujete k vlastnímu výsledku a ujasníte si, co ve zvuku chcete a co ne. Ve studiu mám i řadu originálních hardwarových přístrojů, které jsou skvělé, ale zároveň velmi drahé. U mnoha z nich dnes existuje softwarová emulace, takže si je můžete nejprve vyzkoušet a teprve potom se rozhodnout, zda má smysl koupit originál. Skvělé jsou také prakticky neomezené počty stop. A pro mě je dokonalé, že mohu pracovat přímo s obrazem: film, ke kterému skládám, importuji do kompozičního programu a obraz běží synchronně s hudbou. Miluji to. Bez dnešních technologií bych svou práci v této podobě vůbec nedokázal dělat. Vážím si toho, že žiji v době, kdy mohu téměř všechno zvládnout sám.
Jak vnímáte nástup umělé inteligence do hudby a zvukové tvorby? Vidíte v ní užitečného pomocníka, nebo spíš hrozbu pro autorskou práci?
To je těžká otázka. Umělá inteligence tu je, bude se dál rozvíjet a všichni se s ní musíme nějak vyrovnat. Jako hudebník, který se živí autorskými odměnami, potřebuji, aby existovala spravedlivá pravidla a dělení příjmů, abychom kvůli ní nepřišli o práci. Při komponování ji nikdy používat nechci, protože právě vymýšlení hudby mě baví nejvíc. To přece nepřenechám nějakému přístroji. AI ale využívám jako pomocníka: ve studiu mám nástroje, které asistují se zvukem, a používám také marketingové asistenty, kteří mi pomáhají dostat mou práci k lidem. Samotná kompozice je pro mě svatá a tu si vzít nenechám.
Sociální sítě dávají skladatelům možnost ukázat proces tvorby i zákulisí projektů. Jaký k nim máte vztah a co na nich chcete s lidmi sdílet?
Sociální sítě jsou bezplatným marketingovým nástrojem a v dnešní době fungují jako určitý showreel. Sdílím na nich svou tvorbu, termíny koncertů i zákulisí – co dělám a jaké nástroje používám. Lidé si mohou prohlédnout moje studio, proces tvorby nebo vybavení na pódiu. Pro fanoušky je to příjemný způsob, jak se podívat do zákulisí. Dnes už mám tým lidí, kteří se o sociální sítě starají, protože na ně sám nemám čas. Podívám se na ně většinou jen jednou denně na chvíli. Mám nastavený limit 30 minut denně a vypnuté notifikace. Využívám tedy to, co potřebuji, ale obsah téměř nekonzumuji.
Vaše nahrávací studio Kabelovna Studios v Holešovicích běží také na platformách Apple. Můžete nám jeho technologické zázemí trochu přiblížit?
Apple je v hudební a audiovizuální produkci v podstatě standardem. Kvůli jednoduchosti jsou všechny produkční místnosti vybaveny počítači iMac. Přes iPady se navíc chytře ovládá osvětlení, žaluzie, topení, klimatizace, alarmy i přístupové kódy. V každém studiu je proto několik iPadů a samozřejmě také hlavní počítače Apple. Primární software na nich běží Avid Pro Tools, který je studiovým standardem, a velké množství pluginů pro profesionální práci se zvukem. Zájemci se na studio mohou podívat na webu www.kabelovnastudios.cz.
Co vás čeká v nejbližší době? Na jakých projektech právě pracujete a kam byste chtěl čtenáře pozvat?
Nejbližší živé vystoupení mě čeká 20. září v prostoru Jatka78. Bude to můj koncert, na kterém zahraji na piano a syntezátory – tentokrát bez Applu. Doprovodí mě orchestr STRO.MY a australsko-český tanečně-akrobatický soubor Czirkidz, takže vznikne něco jako soundtrack hraný naživo. Na koncert bych Vás všechny chtěl srdečně pozvat.
Vedle toho jsem začal hudebně pracovat na dvou seriálech a právě teď dělám nový americký trailer. Mám radost, že je práce tolik. Zároveň hodně hraji, cvičím na piano i na kytaru a snažím se každý den něco nového naučit.
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