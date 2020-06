iOS 14 vám pomůže chránit sluch při poslechu hudby přes sluchátka

Pondělní Keynote byla doslova napěchovaná zajímavými oznámeními týkajícími se novinek. Zdaleka ne všechny vylepšení se však podařily Applu v Divadle Steva Jobse před světem vypíchnout. Některá by si to přitom více než zasloužila. Patří mezi ně například i nová funkce hlídající úroveň hlasitosti ve sluchátkách připojených k iPhonu.

Apple se již dlouhé roky netají tím, že mu na zdraví jeho uživatelů velmi záleží. Do iOS 14 se proto rozhodl přidat novinku ve formě monitoringu hlasitosti zvuku pouštěného přes AirPods, AirPods Pro či EarPods (v dalších betách se může novinka rozšířit i na další sluchátka), který uživatele dokáže upozornit na to, zda hlasitost už neohrožuje jeho zdraví sluchu. Rozhraní vypadá podobně jako měřič hlasitosti na Apple Watch s tím, že jako jako maximální zdravou hlasitost doporučuje 80 dB, což je hodnota, kterou oficiálně doporučuje i WHO. Rozhraní pro sledování hlasitosti lze přidat do Ovládacího centra, konkrétně pak přes ikonu Sluch.

Fotogalerie nahled hlasitosti 3 nahled hlasitosti 1 nahled hlasitosti 2 Vstoupit do galerie

Podle prvních zahraničních průzkumů je funkce velmi přesná a tudíž se na ní mohou uživatelé bez problému spolehnout. Je však otázkou, jak moc na ní dají a své posluchačské návyky přemění. Faktem totiž je, že úroveň 80 dB ještě není žádný extrém a mnoho uživatelů si proto pouští do uší hudbu výrazně nad rámec této úrovně. Jakou oblibu si funkce získá však stejně ukáže až čas. Na iPhony dorazí spolu s iOS 14 na podzim.