DATART zlevnil desítky produktů Logitech. Logi Work Deal Days jsou tady

Komerční sdělení: Začátek září je pro spoustu lidí návratem k běžnému pracovnímu režimu, a pokud už vás při něm začíná štvát stará myš, klávesnice nebo nekvalitní obraz z webkamery, DATART má nyní poměrně zajímavou příležitost k upgradu. Rozjel totiž akci Logi Work Deal Days, v rámci které zlevnil vybrané pracovní příslušenství Logitech. Akce běží až do 15. září 2026, případně do odvolání, a slevy jsou již započítané přímo v cenách produktů.
Výběr je přitom poměrně široký. Celkem je do akce zařazeno 60 produktů Logitech, mezi nimiž najdete 27 bezdrátových myší, klávesnice, webkamery, sety klávesnic s myší, headsety a další příslušenství. Za pozornost stojí například oblíbená Logitech MX Master 3S SE s 8000DPI senzorem Darkfield, sedmi tlačítky a tichým klikáním. Pokud vám klasická konstrukce myši nevyhovuje, v akci nechybí ani ergonomická Logitech Lift Vertical nebo kompaktnější MX Anywhere 3S.
Zlevněné jsou ale i další věci, kterými lze domácí či kancelářské pracovní místo poměrně jednoduše vylepšit. Sáhnout můžete například po ergonomické klávesnici Logitech Wave Keys, webkameře C920 Pro s Full HD obrazem a dvojicí mikrofonů nebo podstatně vybavenější Brio 4K. Pokud tedy trávíte u počítače několik hodin denně, může být právě příslušenství jednou z věcí, u kterých dává upgrade smysl pocítit prakticky okamžitě. Logi Work Deal Days v DATARTu běží do 15. září a vybrané produkty jsou dostupné také na kamenných prodejnách.
Kompletní nabídku Logi Work Deal Days v DATARTu naleznete zde